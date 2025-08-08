▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Energy Vault riceve l'approvazione finale del FIRB e completa l'acquisizione del BESS di Stoney Creek da 125 MW/1.000 MWh in Australia

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), un leader globale nelle soluzioni per lo stoccaggio di energia su scala di rete elettrica, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/08/2025

Business Wire

Stoney Creek rappresenta la prima acquisizione in Australia nell'ambito del portafoglio globale “Own & Operate” di Energy Vault e rafforza l'impegno a lungo termine nella transizione energetica australiana

Il BESS da 125 MW/1.000 MWh di Stoney Creek supporterà l'affidabilità e la flessibilità della rete promuovendo nel contempo la transizione energetica nel Nuovo Galles del Sud, sulla base di un accordo di offtake di 14 anni

Stoney Creek è il terzo e più grande Energy Storage Asset nel portafoglio di Energy Vault, dopo il completamento riuscito del BESS Cross Trails in Texas e del Calistoga Resiliency Center in California, e si prevede che fornisca circa 30 milioni di dollari in EBITDA annuale e ricorrente nei prossimi 15 anni e più

WESTLAKE VILLAGE, Calif.: Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), un leader globale nelle soluzioni per lo stoccaggio di energia su scala di rete elettrica, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB) e di aver completato l'acquisizione del progetto Stoney Creek Battery Energy Storage System (BESS, Sistema di stoccaggio dell’energia di batterie) nel nord del Nuovo Galles del Sud.


Fonte: Business Wire



