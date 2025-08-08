▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Parte la terza stagione di Experian Exchange

Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'inn...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/08/2025

Business Wire

Una nuova serie di interviste offre approfondimenti e nuove prospettive da leader globali

COSTA MESA, Calif. e LONDRA: Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'innovazione e della tecnologia.

Con nuovi episodi trasmessi nell'arco dell'anno, tutti ospitati dalla premiata giornalista Del Irani, ogni edizione offre nuove prospettive dai leader influenti e dagli esperti globali di Experian. Tra gli argomenti affrontati: prevenzione delle truffe e innovazioni AI, tendenze emergenti nel settore automotive e nello scenario del marketing in evoluzione.

In un episodio esclusivo trasmesso oggi, Malin Holmberg, CEO di Experian UK&I, presenta la sua visione per l'azienda e riflette sulle sue prime impressioni del mercato britannico.

Fonte: Business Wire



