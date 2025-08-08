Bentley Systems annuncia i finalisti dei Going Digital Awards 2025

I premi celebrano progetti innovativi che contribuiscono all’evoluzione del settore globale delle infrastrutture; i vincitori saranno annunciati il 16 ottobre durante la conferenza Year in Infrastructure 2025 di Bentley, ad Amsterdam.

EXTON, Pennsylvania: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i finalisti dei Going Digital Awards 2025. I premi celebrano gli straordinari risultati di ingegneri e team di progetto nel far progredire l'infrastruttura per una migliore qualità della vita attraverso l'innovazione digitale.

I finalisti dei Going Digital Awards 2025 mostrano come le società leader nel settore dell'ingegneria e della costruzione di infrastrutture e i proprietari-operatori stiano trasformando le prestazioni della project delivery e degli asset. I finalisti nelle 12 categorie sono stati selezionati da una giuria indipendente di esperti globali del settore tra poco meno di 250 candidature presentate da organizzazioni di 47 paesi.

"Siamo ispirati dalla capacità dei professionisti dell’infrastruttura di continuare a realizzare opere migliori e più resilienti, nonostante le numerose sfide globali, dal cambiamento climatico alla carenza di manodopera nel settore infrastrutturale" ha dichiarato Chris Bradshaw, chief sustainability and education officer di Bentley Systems. "I finalisti dei Going Digital Awards di quest'anno dimostrano l'impatto concreto che i progressi dell'AI, dei digital twin e di altre tecnologie stanno avendo nel promuovere una maggiore produttività e resilienza in tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura".

I finalisti presenteranno i loro progetti alla conferenza Year in Infrastructure di Bentley ad Amsterdam; i vincitori saranno annunciati il 16 ottobre. Questo raduno globale di leader del settore infrastrutture evidenzia le tendenze e le tecnologie che plasmano i settori infrastrutturali.

I finalisti dei Going Digital Awards 2025:

Ponti e gallerie

Italferr S.p.A. (Italia) – Sfruttare le tecnologie digitali per migliorare la gestione delle infrastrutture

– Sfruttare le tecnologie digitali per migliorare la gestione delle infrastrutture Pennoni (USA) – Progetto I-95 CAP - Penn's Landing

– Progetto I-95 CAP - Penn's Landing SENER (Brasile) – Ponte Salvador-Ilha de Itaparica

Strutture, campus e città

Adax Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. per conto di Unidade Gestora de Projetos Especiais (Brasile) – Programma sociale e ambientale per Manaus e l'interno (Prosamin+)

– Programma sociale e ambientale per Manaus e l'interno (Prosamin+) MMI Planning & Engineering Institute IX Co., Ltd. (Cina) - Officina di stampaggio del progetto Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park nella zona di sviluppo economico e tecnologico dell'automotive di Changchun

- Officina di stampaggio del progetto Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park nella zona di sviluppo economico e tecnologico dell'automotive di Changchun Voyants Solutions Private Ltd. (India) - Preparazione del Masterplan, progettazione dettagliata e gestione del progetto della cittadina di Atal Puram, Agra, India

Edilizia

ACCIONA (Australia) – Trasformazione della pianificazione 4D delle infrastrutture attraverso iModel sulla circonvallazione M80 di Melbourne

– Trasformazione della pianificazione 4D delle infrastrutture attraverso iModel sulla circonvallazione M80 di Melbourne Deloitte e Vale ( Brasile) – Synchro 4D alimenta il primo impianto di bricchettatura di minerale di ferro al mondo

( – Synchro 4D alimenta il primo impianto di bricchettatura di minerale di ferro al mondo Italferr S.p.A. (Italia) – Cantiere digitale 4.0: innovazione e monitoraggio dell'avanzamento lavori

– Cantiere digitale 4.0: innovazione e monitoraggio dell'avanzamento lavori Joint venture Mortenson / McCarthy (USA) – Gaylord Pacific Resort & Convention Center

Produzione di energia

Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (Cina) – Progetto di edilizia digitale intelligente per un'acciaieria basata su tecnologia Bentley

– Progetto di edilizia digitale intelligente per un'acciaieria basata su tecnologia Bentley PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia) - Impianto RDF (combustibile derivato dai rifiuti) di Rorotan; soluzione pionieristica per la conversione dei rifiuti in energia

- Impianto RDF (combustibile derivato dai rifiuti) di Rorotan; soluzione pionieristica per la conversione dei rifiuti in energia Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (Cina) – Indagine e progettazione della prima centrale elettrica di pompaggio cinese in una complessa area carsica; centrale elettrica di pompaggio Caiziba a Fengjie, Chongqing

Modellazione geospaziale e reality modeling

Autorità per lo sviluppo della regione di Al Madinah (MDA) (Arabia Saudita) – Piattaforma di dati urbani di Manarah

– Piattaforma di dati urbani di Manarah Haskoning (Regno Unito) – Ispezione del molo in acque profonde di Holyhead

– Ispezione del molo in acque profonde di Holyhead Mott MacDonald (Regno Unito) – Indagine sulle condizioni degli asset del porto di Bristol con piattaforma geospaziale 3D

Project Delivery

Egis (Francia) – Canale Seine-Nord Europe

– Canale Seine-Nord Europe Foth Infrastructure & Environment, LLC (USA) – Ponte sul fiume Mississippi a Lansing

– Ponte sul fiume Mississippi a Lansing Italferr S.p.A. (Italia) – Nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina

Ferrovie e trasporti

Network Rail (Regno Unito) – Trasformazione digitale del Severn Tunnel

– Trasformazione digitale del Severn Tunnel PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia) – Infrastruttura intelligente con KAI e AssetWise Linear Analytics

– Infrastruttura intelligente con KAI e AssetWise Linear Analytics PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Indonesia) – Infrastrutture intelligenti: trasformazione digitale della metropolitana veloce (LRT) di Giacarta, fase 1B

Strade e autostrade

Arcadis (Australia) – Ammodernamento dell'autostrada di Warringah

– Ammodernamento dell'autostrada di Warringah Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malesia) – Strada di collegamento Sarawak Sabah, fase 2

– Strada di collegamento Sarawak Sabah, fase 2 PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Ltd. (Cina) - Autostrada ecologica dalla cascata transnazionale di Detian al confine di Shuolong

Ingegneria strutturale

AVS Engineers | ISID Architect: Nikhil Mahashure and Associates, Structural Engineer - Siddharth Sharma (AVS Engineers | ISID) (India) – Fairmont Palace Udaipur

– Fairmont Palace Udaipur Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (India) – Passerella pedonale sopraelevata presso la stazione ferroviaria di Nuova Delhi

– Passerella pedonale sopraelevata presso la stazione ferroviaria di Nuova Delhi Hyundai Engineering (Corea del Sud) – Automazione della progettazione per strutture modulari in calcestruzzo prefabbricato con STAAD

Modellazione e analisi del sottosuolo

Anglo American (Brasile) – Gestione integrata del rischio per operazioni a cielo aperto

– Gestione integrata del rischio per operazioni a cielo aperto Fervo Energy (USA) – Cape Station

– Cape Station Flux Energy Solutions (Turchia) – Ottimizzazione dei campi geotermici mediante simulazione numerica e AI

Trasmissione e distribuzione

APD Global (Australia) – Trasformazione digitale della sottostazione di Bunning Lake da 132 kV

– Trasformazione digitale della sottostazione di Bunning Lake da 132 kV BAM Infra Netherlands (Paesi Bassi) – Stazione principale di Schiphol - aeroporto di Amsterdam

– Stazione principale di Schiphol - aeroporto di Amsterdam China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (Cina) – Applicazione della tecnologia di intelligenza digitale GIS+BIM all'intero ciclo di vita del progetto di trasmissione e trasformazione di energia da 500 kV Guangxi Nanning di China Southern Power

Acqua e acque reflue

CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd. (Cina) - Simulazione numerica e analisi del controllo delle inondazioni urbane e della capacità di drenaggio nel nord-ovest della Cina, basate sulla tecnologia digitale

- Simulazione numerica e analisi del controllo delle inondazioni urbane e della capacità di drenaggio nel nord-ovest della Cina, basate sulla tecnologia digitale Empresas Públicas de Medellín EPM (Colombia) – Modellazione e ottimizzazione della rete primaria dell'acquedotto di Medellín

– Modellazione e ottimizzazione della rete primaria dell'acquedotto di Medellín PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonesia) – SPAM Regional Jatiluhur I: trasformazione idrica per un domani migliore

