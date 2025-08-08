Traka celebra 30 anni di innovazione nella gestione intelligente di chiavi e apparecchiature

OLNEY, Inghilterra: Traka, un'azienda ASSA ABLOY e un leader globale in soluzioni di gestione intelligente di chiavi e apparecchiature, è entusiasta di annunciare i suoi 30 anni di innovazione nella gestione intelligente di chiavi e apparecchiature.

Inizialmente una soluzione su misura per British Airways, Traka è cresciuta fino a diventare un leader globale nella gestione intelligente di chiavi e apparecchiature. Quest'anno Traka celebra il 30esimo anniversario: tre decenni di innovazione, espansione e impatto in più di 30 industrie in tutto il mondo.

Nel 1995, John Kent, il fondatore di Traka, rispose a una sfida unica lanciata da British Airways: la necessità di un modo sicuro e tracciabile di gestire chiavi critiche, non ancora disponibile sul mercato.

Fonte: Business Wire