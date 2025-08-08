▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Baraja sceglie IP Pioneer per guidare la vendita globale delle risorse LiDAR IP Spectrum-Scan™

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/08/2025

SEUL, Corea del Sud: Baraja Pty Ltd (“Baraja”), azienda australiana pioniera della rivoluzionaria architettura LiDAR Spectrum‑Scan™, ha annunciato un'iniziativa globale per commercializzare la sua gamma completa di risorse tecniche e di proprietà intellettuale LiDAR brevettate. La società ha scelto IP Pioneer Group Inc come esclusivo consulente mondiale per gestire questo processo competitivo di transazione.

Baraja ha ridefinito le prestazioni LiDAR attraverso la sua tecnologia Spectrum-Scan™: un'architettura innovativa allo stato solido che guida il raggio laser regolando la sua lunghezza d'onda attraverso un prisma dispersivo o una grata, eliminando le parti in movimento. Questa innovazione permette il rilevamento in 3D a lungo raggio e ad alta risoluzione che è di per sé immune alla deriva dell'allineamento, alla luce solare e all'interferenza multi-LiDAR.

