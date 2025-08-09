Il governo delle Filippine e Sutherland lanciano l'AI Academy, per dotare i filippini di competenze a prova di futuro

Sutherland, leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, ha siglato un accordo di collaborazione con il governo delle Filippine per il lancio di una AI Academy dedicata. Questa iniziativa...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/08/2025
ROCHESTER, New York: Sutherland, leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, ha siglato un accordo di collaborazione con il governo delle Filippine per il lancio di una AI Academy dedicata. Questa iniziativa strategica supporta il più ampio impegno del governo filippino per preparare la forza lavoro nazionale a un futuro orientato all'AI.
L'AI Academy offrirà formazione pratica in linea con il settore, creata per dotare i professionisti delle Filippine delle competenze necessarie per integrare l'intelligenza artificiale nel proprio lavoro. L'obiettivo è rafforzare l'insieme dei talenti del paese, sviluppandone le abilità sempre più richieste in ogni settore, che siano specialisti dell'AI, 'prompt engineer' o professionisti della cybersicurezza.
