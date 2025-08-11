▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
MultiBank Group annuncia i ricavi del primo semestre pari a 209 milioni di dollari ed entra nel settore degli asset digitali con il token MBG aumentato di 7 volte.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/08/2025

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, l'istituto di derivati finanziari più grande al mondo, ha registrato forti prestazioni nel primo semestre 2025 con ricavi pari a 209 milioni di dollari, un aumento del 20% su base annua, e 170 milioni di utili. In aprile, il Gruppo ha segnato un record di trading in un giorno solo pari a 56 miliardi di dollari, con un'elevata attività di clienti sostenuta in tutte le sue piattaforme globali.

Mantenendo questo ritmo, in luglio MultiBank Group è entrata nello spazio degli asset digitali con il lancio del $MBG Utility Token, ora quotato su MultiBank.io, MEXC, Gate.io e Uniswap. Fin dai suoi inizi il 22 luglio, il valore del $MBG scambiato è stato pari a circa sette volte il prezzo iniziale, riflettendo una forte domanda di mercato.

