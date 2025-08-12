Il primo Cessna SkyCourier in Mongolia si unirà alla flotta Hunnu Air, migliorando le operazioni nella regione Asia - Pacifico

WICHITA, Kansas: Il Cessna SkyCourier sta esordendo in Mongolia grazie all’operatore charter Hunnu Air che ha effettuato il primo ordine nel paese per il versatile turboelica bimotore. Hunnu Air impiegherà il Cessna SkyCourier per migliorare le attività di trasporto carico e di turismo nazionale in Mongolia. L’ordine include due varianti per passeggeri del Cessna SkyCourier e un Cessna Grand Caravan EX; si prevede che le consegne del nuovo aereo inizieranno nel 2026.

Il Cessna SkyCourier è progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., un’impresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

Fonte: Business Wire