L'84% dei consumatori cambierebbero banca per motivi associati a reati finanziari, secondo un rapporto stilato da ThetaRay

Secondo il U.S. Banking & Fintech Trust Report 2025, la fiducia è basata sull'efficacia dell'AML e un'esperienza clienti senza problemi

NEW YORK: ThetaRay, un leader globale nella conformità della Cognitive AI per i reati finanziari, oggi ha pubblicato il suo U.S. Banking & Fintech Trust Report 2025, offrendo nuove informazioni sugli atteggiamenti dei consumatori nei confronti delle pratiche anti-riciclaggio (AML, anti-money laundering). Il rapporto rivela che l'84% dei consumatori cambierebbe banca se quella attuale fosse associata a reati finanziari, mentre l'87% consiglierebbe attivamente amici e parenti di non utilizzare tale banca.

La reputazione del marchio è uno degli asset di maggior valore ma anche uno dei più vulnerabili di un istituto finanziario, costruito negli anni attraverso fiducia, coerenza e notevoli investimenti.

Fonte: Business Wire