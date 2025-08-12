Thredd diventa il primo emittente-processore a offrire un controllo in tempo reale sui pagamenti di viaggio B2B attraverso il Mastercard Wholesale Program

I codici di prodotti flessibili, primi sul mercato, in tempo reale disponibili da oggi per i clienti della Online Travel Agency (OTA) di Thredd

LONDRA: Thredd, un importante emittente e processore globale di nuova generazione, oggi ha annunciato di essere diventato il primo a offrire ai propri clienti agenzie di viaggi un controllo dei pagamenti in tempo reale attraverso nuovi codici di prodotti flessibili resi possibili grazie al Mastercard Wholesale Program (MWP). Questa nuova capacità consente ai clienti di Thredd di rispondere meglio alle esigenze dei fornitori in base alla geografia, al tipo di prodotto e al volume, ottimizzando i pagamenti di viaggio business-to-business attraverso maggiore visibilità, adattabilità e controllo.

Il MWP è stato progettato per supportare meglio la natura globale del settore dei viaggi, offrendo maggiore sicurezza e prevedibilità dei pagamenti transfrontalieri tra acquirenti e fornitori di viaggi.

Fonte: Business Wire