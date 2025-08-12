▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Minze Health nomina Thomas Moore Presidente e CEO

ANVERSA, Belgio e MINNEAPOLIS: Minze Health, azienda leader nella diagnostica digitale e nelle terapie urologiche, ha annunciato oggi che Thomas Moore è stato nominato Presidente e Direttore generale, con effetto immediato. Moore apporta oltre vent'anni di leadership commerciale nel settore medtech e una comprovata esperienza nella promozione della crescita, nei rimborsi e nell'espansione del mercato globale negli Stati Uniti e in Europa.

Prima di entrare a far parte di Minze, Moore ha ricoperto l'incarico di Direttore commerciale presso GT Medical Technologies e ha avuto ruoli dirigenziali presso Ablative Solutions e CVRx, dove è stato strumentale per la rivitalizzazione l'arruolamento in studi clinici, scalando operazioni commerciali e raccogliendo oltre 100 milioni di dollari in finanziamenti di rischio.

