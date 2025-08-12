▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LevelBlue e Akamai collaborano per lanciare i nuovi servizi Managed Web Application e API Protection

Pubblicato il: 12/08/2025

Le offerte a più livello propongono una protezione flessibile delle applicazioni web e delle API, aiutando le organizzazioni a consolidare, semplificare e scalare la sicurezza

DALLAS: LevelBlue, un leader globale nei servizi di sicurezza gestiti, nella consulenza strategica e nell'intelligence delle minacce, oggi ha annunciato il lancio della sua Managed Web Application e del servizio di sicurezza API Protection (WAAP), progettati per offrire protezione adattiva, sempre disponibile, in grado di ridurre il rischio e i costi operativi per la sicurezza delle applicazioni web e delle API. Alimentata dalla tecnologia di Akamai leader nel settore App & API Protector, LevelBlue Managed WAAP unisce un firewall per le applicazioni web (WAF) di nuova generazione, la mitigazione distributed-denial-of service (DDoS), protezione bot e capacità fondamentali di sicurezza delle API abbinate al team dedicato WAAP Operations di LevelBlue.

Fonte: Business Wire



