500 Global lancia Il Sustainable Innovation Program sostenuto da partner catalizzatori

500 Global, una delle società di venture capital più attive al mondo1, ha annunciato oggi il lancio del suo Sustainable Innovation Program, un'iniziativa volta a sostenere fondatori orientati all'ob...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/08/2025

Business Wire

L'iniziativa, condotta dalla Shell Foundation, desidera creare una rete di risorse che sostenga i fondatori nello sviluppo di soluzioni sostenibili in mercati chiave nel Sud del mondo

SAN FRANCISCO: 500 Global, una delle società di venture capital più attive al mondo1, ha annunciato oggi il lancio del suo Sustainable Innovation Program, un'iniziativa volta a sostenere fondatori orientati all'obiettivo di sviluppare soluzioni commerciali valide per rispondere alle sfide della sostenibilità in tutto il Sud del mondo.

Radicato nella convinzione che la prossima generazione di crescita globale verrà guidata da un'innovazione sostenibile e inclusiva nata dalla leadership locale, il Sustainable Innovation Program riunisce capitale strategico, partnership multilaterali e una profonda conoscenza dei diversi ambiti per aiutare gli imprenditori ad ampliare imprese che offrono sia ritorni sugli investimenti che un impatto misurabile.

Fonte: Business Wire



