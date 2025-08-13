Andersen Consulting amplia la gamma di soluzioni per la trasformazione digitale con Future Processing

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting annuncia un Accordo di collaborazione con Future Processing, società di consulenza tecnologica e di software, rafforzando la capacità dell'organizzazione di fornire soluzioni digitali end-to-end.

Fondata in Polonia nel 2000, Future Processing fornisce con successo progetti informatici all'avanguardia a clienti di tutto il mondo da oltre vent'anni. La società offre una gamma completa di servizi basati su vaste competenze tecnologiche e capacità di consulenza, dalla consulenza e strategia dei prodotti digitali allo sviluppo di software personalizzato, al cloud, ai dati, all'AI, all'apprendimento automatico, alle soluzioni di cybersecurity. La competenza di Future Processing consente ai clienti di adottare l'AI, migrare e integrare i sistemi, modernizzare e scalare infrastruttura cloud, ottimizzare e gestire operazioni informatiche ed eseguire iniziative di ingegneria guidate dalle prestazioni.

“Attraverso la nostra collaborazione con Andersen Consulting, portiamo avanti la nostra missione di offrire soluzioni tecnologiche su scala”, ha dichiarato Michał Sztanga, AD di Future Processing. “Insieme, stiamo unendo competenze tecniche in AI, cloud e cybersicurezza e consulenza di portata globale, consentendoci di aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale, modernizzare la loro infrastruttura e sbloccare nuove opportunità di crescita sui mercati”.

“Questa collaborazione potenzia la nostra capacità di fornire soluzioni scalabili, sicure e orientate al futuro che non solo affrontano le esigenze tecnologiche immediate dei clienti ma supportano anche la crescita a lungo termine”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le dimensioni della loro eccellenza tecnica e i modelli di servizio incentrati sul cliente completano perfettamente la nostra strategia, potenziando la nostra capacità di proporre consulenza integrata e soluzioni digitali end-to-end con impatto misurabile”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale fornitrice di una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e di AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, che offre competenze del massimo livello in materia di consulenza, fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza in una piattaforma globale costituita da oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in oltre 500 località attraverso le sue aziende membro e società partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende membro e le società partner presenti in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire