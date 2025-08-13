Consentire agli sviluppatori di monetizzare, ovunque si trovino: Xsolla espande il supporto della piattaforma per il commercio multipiattaforma 'direct to consumer'

Xsolla, azienda commerciale mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i giochi prodotti, oggi annuncia un'importante espansione delle capacità di supporto della sua p...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 13/08/2025
Sono ora disponibili strumenti commerciali unificati per gli store di Windows, Epic Games Store, Discord, Pley e per il web, che sbloccano maggiori opportunità di guadagno per gli sviluppatori di videogame
LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i giochi prodotti, oggi annuncia un'importante espansione delle capacità di supporto della sua piattaforma che ne consolida la posizione di principale fornitore di soluzioni per la monetizzazione multipiattaforma destinate agli sviluppatori. Grazie agli ultimi kit di sviluppo software (SDK) per gli store di Windows e per Epic Games Store, a una nuova partnership strategica con Pley e al lancio di Xsolla Discord Bot, ora gli sviluppatori possono implementare attività commerciali sicure e semplificate su piattaforme per PC, dispositivi mobili, web e community.
Principali espansioni della piattaforma ora disponibili per gli sviluppatori:
"Il futuro del commercio dei videogame è diretto, multipiattaforma e incentrato sul giocatore. Il nostro obiettivo è offrire agli sviluppatori la libertà di monetizzazione alle loro condizioni e su qualsiasi piattaforma, canale e ovunque nel mondo", ha affermato Chris Hewish, presidente di Xsolla. "Questa espansione della piattaforma mantiene questa promessa grazie a strumenti commerciali semplificati che eliminano la complessità e aprono la strada a una crescita scalabile".
È un'iniziativa che segna un'altra pietra miliare nella missione continuativa di Xsolla: democratizzare il commercio dei videogiochi. Mentre le regole della piattaforma si fanno più rigide, e i percorsi dei giocatori più complessi, Xsolla continua a incontrare gli sviluppatori in qualsiasi parte del mondo, consentendo di far crescere i loro giochi, a modo loro.
Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti dedicati agli sviluppatori visitare la pagina: https://xsolla.com/release-notes/august-2025#platform-solutions
Informazioni su Xsolla
Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.
Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com
Fonte: Business Wire