Consentire agli sviluppatori di monetizzare, ovunque si trovino: Xsolla espande il supporto della piattaforma per il commercio multipiattaforma 'direct to consumer'

Sono ora disponibili strumenti commerciali unificati per gli store di Windows, Epic Games Store, Discord, Pley e per il web, che sbloccano maggiori opportunità di guadagno per gli sviluppatori di videogame

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i giochi prodotti, oggi annuncia un'importante espansione delle capacità di supporto della sua piattaforma che ne consolida la posizione di principale fornitore di soluzioni per la monetizzazione multipiattaforma destinate agli sviluppatori. Grazie agli ultimi kit di sviluppo software (SDK) per gli store di Windows e per Epic Games Store, a una nuova partnership strategica con Pley e al lancio di Xsolla Discord Bot, ora gli sviluppatori possono implementare attività commerciali sicure e semplificate su piattaforme per PC, dispositivi mobili, web e community.

Principali espansioni della piattaforma ora disponibili per gli sviluppatori:

SDK per gli store di Windows

/b>Gli sviluppatori su PC possono accedere a strumenti di monetizzazione flessibili tramite l'SDK di Xsolla dedicato agli store di Windows, che offre flussi di pagamento fluidi e sincronizzazione multipiattaforma degli SKU per titoli multipiattaforma disponibili su Windows in un'ampia gamma di store dei giochi. La configurazione è lineare e include l'accesso integrato a Pay Station e Login, con integrazione opzionale di Web Shop e del pulsante Acquista. Per ulteriori informazioni visitare la pagina: https://xsolla.com/windows-stores.

SDK per Epic Game Store

/b>Gli sviluppatori su PC e dispositivi mobili possono accrescere la propria attività senza problemi adottando la strategia DTC (Direct-To-Consumer) grazie all'SDK di Xsolla per Epic Games Store, che consente un'integrazione fluida, opzioni di 'dual billing' per dispositivi mobili, inventario sincronizzato, esperienze di pagamento native localizzate e supporto integrato per abbonamenti, fatturazione in automatico, pulsante Acquisto e Web Shop. Per ulteriori informazioni visitare la pagina: https://xsolla.com/epic-games-store.

Xsolla Discord Bot: il commercio conversazionale

/b>Gli sviluppatori ora possono attivare le attività commerciali direttamente da Discord e trasformare le conversazioni in opportunità di conversione grazie all'integrazione con Web Shop. Xsolla Discord Bot consente agli studi che operano nel settore di presentare prodotti, offrire promozioni e incentivi basati sugli obiettivi e vendere beni digitali tramite messaggi in tempo reale e server channel. Per ulteriori informazioni visitare la pagina: https://xsolla.com/discord-bot.

La partnership con Pley: per portare i game Unity sul web, in tutta semplicità

/b>Gli sviluppatori su dispositivi mobili ora possono lanciare senza problemi versioni dei loro giochi basate sul web grazie alla partnership tra Xsolla e Pley, che combina la toolchain basata sul cloud di Pley per i giochi Unity con l'infrastruttura di pagamento globale targata Xsolla, per sbloccare nuovi flussi di guadagno, diversificare le strategie e connettersi in modo più diretto con i giocatori.

"Il futuro del commercio dei videogame è diretto, multipiattaforma e incentrato sul giocatore. Il nostro obiettivo è offrire agli sviluppatori la libertà di monetizzazione alle loro condizioni e su qualsiasi piattaforma, canale e ovunque nel mondo", ha affermato Chris Hewish, presidente di Xsolla. "Questa espansione della piattaforma mantiene questa promessa grazie a strumenti commerciali semplificati che eliminano la complessità e aprono la strada a una crescita scalabile".

È un'iniziativa che segna un'altra pietra miliare nella missione continuativa di Xsolla: democratizzare il commercio dei videogiochi. Mentre le regole della piattaforma si fanno più rigide, e i percorsi dei giocatori più complessi, Xsolla continua a incontrare gli sviluppatori in qualsiasi parte del mondo, consentendo di far crescere i loro giochi, a modo loro.

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti dedicati agli sviluppatori visitare la pagina: https://xsolla.com/release-notes/august-2025#platform-solutions

