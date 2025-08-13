Gli sviluppatori di videogiochi Unity possono ora abilitare la monetizzazione diretta al consumatore con il nuovo SDK di Xsolla

Il nuovo Xsolla SDK per Unity consente agli sviluppatori di vendere e scalare i videogiochi con il controllo totale dei propri ricavi

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale di commercio che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi annuncia il lancio di un SDK per Unity che espande l capacità di monetizzazione per gli sviluppatori utilizzando il motore Unity. Questo nuovo SDK fa parte della missione continua di Xsolla di sbloccare opportunità di guadagni da vendite dirette al consumatore in tutte le piattaforme, mobile, PC e web, senza complesse operazioni di backend.

Che si tratti di realizzare un titolo debuttante su dispositivi mobili, un videogioco su PC game o un videogioco su base browser, gli sviluppatori Unity possono ora integrare pagamenti, consentire acquisti all'interno del gioco e creare insegne personalizzate senza affidarsi a piattaforme chiuse. Con un rapido time-to-market, gli sviluppatori possono iniziare a vendere direttamente ai loro giocatori e trattenere una parte maggiore del ricavato fin dal primo giorno, mantenendo al contempo la piena proprietà dell'esperienza di pagamento, dei dati dei giocatori e della strategia di monetizzazione.

Tra i vantaggi principali di Xsolla SDK per Unity:

Pronta integrazione di Unity : integra facilmente pagamenti, Web Shop e altre soluzioni dirette al consumatore in progetti Unity con ampia compatibilità di versioni.

: integra facilmente pagamenti, Web Shop e altre soluzioni dirette al consumatore in progetti Unity con ampia compatibilità di versioni. Disponibilità cross-platform : supporta la monetizzazione in iOS, Android, PC e web con un unico SDK.

: supporta la monetizzazione in iOS, Android, PC e web con un unico SDK. Esperienze di pagamento localizzate : con oltre 1.000 metodi di pagamento in più di 200 regioni in un flusso ottimizzato per i dispositivi mobili e con sistema antifrode incorporato, eliminando le complessità dell'assistenza clienti, del (chargeback) storno di addebito e della gestione fiscale.

: con oltre 1.000 metodi di pagamento in più di 200 regioni in un flusso ottimizzato per i dispositivi mobili e con sistema antifrode incorporato, eliminando le complessità dell'assistenza clienti, del (chargeback) storno di addebito e della gestione fiscale. Modelli flessibili di monetizzazione : consentono IAP, bundle, flussi di acquisto personalizzato e abbonamenti all'interno di SDK.

: consentono IAP, bundle, flussi di acquisto personalizzato e abbonamenti all'interno di SDK. Proprietà dello sviluppatore : dà il pieno controllo sul prezzo, le offerte, e le relazioni con i clienti senza limiti di piattaforma.

: dà il pieno controllo sul prezzo, le offerte, e le relazioni con i clienti senza limiti di piattaforma. Rapido lancio globale: consente il rapido lancio ai mercati di tutto il mondo con preparazione minima.

“Gli sviluppatori Unity si spingono ogni giorno oltre i limiti della creatività e meritano la stessa libertà quando si tratta di monetizzazione”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente, Comunicazione e Strategia presso Xsolla. “Il nostro nuovo SDK aiuta gli sviluppatori a raggiungere i giocatori direttamente, a trattenere una quota maggiore dei ricavi e ad operare alle loro condizioni senza rinunciare alla flessibilità o alla portata globale”.

Il lancio di Xsolla SDK Unity sottolinea l'impegno di Xsolla a consentire agli sviluppatori di avere soluzioni di monetizzazione flessibili, scalabili ed efficienti, che si tratti di pubblicare su dispositivi mobili, su PC, sul web o su tutte le piattaforme.

Per accedere al nuovo Xsolla SDK per Unity, esplorare: https://developers.xsolla.com/sdk/unity/. Per saperne di più su Xsolla SDK per Unity, visitare https://xsolla.com/unity.

Per un elenco completo di miglioramenti e strumenti di sviluppo, visitare: https://xsolla.com/release-notes/august-2025#xsolla-unity-sdk.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati per aiutare gli sviluppatori a risolvere le sfide inerenti all'industria dei videogiochi. Da aziende indipendenti a importanti società, le aziende collaborano con Xsolla per aiutarli a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i loro videogiochi. Convinta del futuro dei videogiochi, Xsolla è impegnata nella missione di riunire opportunità e rendere costantemente disponibili nuove risorse ai creatori. L'azienda è incorporata e ha sede centrale a Los Angeles, California, ed è il commerciante di riferimento e ha aiutato più di 1.500 sviluppatori di videogiochi a raggiungere un maggior numero di giocatori e a far crescere le loro imprese in tutto il mondo. Con diversi modi di realizzare profitti e di vincere, gli sviluppatori hanno tutto il necessario per divertirsi con il gioco.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire