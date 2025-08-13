▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L'opzione di connettività Gogo Galileo HDX ora disponibile su Cessna Citation CJ4 Gen3

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/08/2025

WICHITA, Kan.: I clienti che hanno ordinato il business jet Cessna Citation CJ4 Gen3 ora hanno l'opzione di includere la soluzione di connettività Gogo Galileo HDX installata sul proprio velivolo. Integrando Gogo Galileo HDX, i clienti possono approfittare di un'ulteriore soluzione di connettività globale che offre prestazioni eccezionali. Annunciata nell'ottobre 2024, il CJ4 Gen3 dovrebbe entrare in servizio nel 2026.

Il Cessna Citation CJ4 Gen3 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., società di proprietà di Textron Inc. (NYSE:TXT).

“I business jet Cessna Citation sono rinomati per il lusso e la produttività”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Sales & Marketing.

Fonte: Business Wire



