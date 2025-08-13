KnowBe4 presenta un aggiornamento del brand per celebrare 15 anni nello sviluppo di soluzioni per la gestione del rischio umano

KnowBe4, la piattaforma per la cybersecurity famosa in tutto il mondo che sviluppa soluzioni complete per la gestione del rischio umano, oggi ha presentato un nuovo audace brand che rappresenta una vi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 13/08/2025
Il brand ammodernato mostra l’impegno di KnowBe4 nell’aiutare le aziende a “essere superiori al rischio” per il futuro della gestione del rischio umano
TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, la piattaforma per la cybersecurity famosa in tutto il mondo che sviluppa soluzioni complete per la gestione del rischio umano, oggi ha presentato un nuovo audace brand che rappresenta una visione innovativa per l’azienda. L’identità aggiornata rispecchia la leadership di KnowBe4 nella gestione del rischio umano grazie alla sua reputazione di eccellenza nella cybersecurity e ai progressi rivoluzionari fatti in relazione all’IA.
All’insegna dello slogan “Rise Above Risk” (“Essere superiori al rischio”), KnowBe4 sta spingendo con audacia i limiti della sua identità del brand a nuove altezze per rispecchiare un focus sulla gestione del rischio umano mentre aiuta i professionisti IT e della cybersecurity a rafforzare le loro attività di protezione contro il rischio aziendale.
Fonte: Business Wire