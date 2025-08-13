▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Kinly si unisce a Yorktel per accelerare la crescita globale ed espandere i portafogli gestiti di integrazione dei servizi e dei sistemi

Yorktel, un integratore di sistemi AV e fornitore di servizi gestiti a livello globale con sede in New Jersey, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo di fusione con Kinly, azienda globale di in...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/08/2025

WALL, N.J.: Yorktel, un integratore di sistemi AV e fornitore di servizi gestiti a livello globale con sede in New Jersey, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo di fusione con Kinly, azienda globale di integrazione AV e UCC con sede ad Amsterdam, unendo le due aziende in un fornitore di esperienze di lavoro e collaborazione di eccellenza dalla portata ineguagliata. Questa fusione strategica accelererà significativamente la crescita globale ed amplierà le capacità di integrazione di sistemi di nuova generazione con una base di talenti più ampia e un portafoglio più ricco di servizi gestiti e di prodotti tecnologici.

L'aggiunta delle operazioni, dell'organico e della base clienti di Kinly, rafforzerà la capacità di Yorktel di soddisfare le esigenze in costante cambiamento dei clienti dei settori pubblico e privato, fornendo un'esperienza clienti di spicco in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



