Il Web Shop di Xsolla leader nel settore restituisce agli sviluppatori su dispositivi mobili il controllo dei ricavi, la proprietà dei dati e la realizzazione di esperienze direct-to-player scalabili

Un importante aggiornamento aggiunge l'integrazione di Catalog Sync (sincronizzazione catalogo), Advanced Reward Chains (catene di premi avanzate), Advanced Subscriptions (abbonamenti avanzati) e Buy Button (tasto di acquisto) alla piattaforma di monetizzazione D2C leader del settore per i videogiochi su dispositivi mobili

LOS ANGELES: Xsolla, un'azienda globale per il commercio di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, commercializzare e monetizzare i loro giochi, annuncia oggi notevoli aggiornamenti alla propria soluzione Web Shop per giochi su dispositivi mobili, a seguito di importanti modifiche alla monetizzazione direttamente al consumatore. Questi nuovi aggiornamenti offrono agli studi un modo rapido e diretto di realizzare guadagni maggiori a lungo termine, trattenendo al contempo una quota più ampia di ogni dollaro in entrata.

Con oltre 600 Web Shop lanciati a livello mondiale, i partner di Xsolla dimostrano la loro efficacia nello scalare le vendite dirette e creare flussi di entrate durature al di fuori degli ecosistemi dell'app store.

Mentre gli sviluppatori affrontano aumenti nei costi legati all'acquisizione di utenti e spese di sviluppo, normative geograficamente diverse e alte tariffe all'interno delle applicazioni, Xsolla Web Shop offre un vantaggio strategico: un modo semplice di convertire i giocatori in clienti paganti, trattenerli più a lungo, ampliare la monetizzazione al di là della piattaforma e operare LiveOps con maggiore automazione e costi operativi ridotti.

Xsolla si distingue per la capacità di anticipare i cambiamenti del settore e creare per il futuro prima delle reazioni del mercato. Una profonda competenza nel commercio globale dei videogiochi e la rapidità della commercializzazione consentono a Xsolla di fornire soluzioni innovative anticipando la curva del progresso. Xsolla Web Shop rappresenta questo approccio, fornendo agli sviluppatori un potente canale direct-to-consumer per aumentare il fatturato, approfondire i rapporti con i giocatori e ridurre la dipendenza dalla piattaforma attraverso pagamenti globali diretti, premi per i giocatori e strumenti promozionali integrati.

Tra i vantaggi principali delle nuove, facili opzioni plug-in di Web Shop:

Riduci fino al 50% i costi operativi con flussi di lavoro più intelligenti e sincronizzazione di catalogo. Permette al tuo team di concentrarsi sugli eventi, non sulla gestione del web shop, utilizzando la sincronizzazione del catalogo in tempo reale attraverso API, bundle dinamici e importazione di JSON semplificata. Rifletti il tuo catalogo all'interno del gioco direttamente nel Web Shop per garantire la precisione sulle piattaforme ed eliminare la necessità di aggiornamenti manuali a elementi, descrizioni o visual.

Ottieni un margine superiore di oltre il 25% su ogni transazione iOS negli Stati Uniti con il tasto di acquisto. Facilita acquisti diretti, assicura gli acquisti con link a pagamenti su browser con Apple Pay istantaneo, senza interrompere il gioco, per un maggiore ricavo netto e il totale controllo sia del flusso dell'utente che dei dati del giocatore.

Oltre a questi aggiornamenti, Xsolla sta anche presentando Headless Storefront, un'importante evoluzione del suo strumento Site Builder e un aggiornamento fondamentale dell'esperienza del Web Shop. Site Builder è la piattaforma di Xsolla modulare, personalizzabile per la creazione di visual alla base delle esperienze commerciali del marchio con la semplicità dell'assenza di codice e la flessibilità del codice completo. Grazie a Headless Storefront, gli studi hanno la capacità di creare e lanciare funzionalità personalizzate come missioni sociali, programmi di riferimento e meccaniche di fidelizzazione utilizzando componenti riutilizzabili.

Questa nuova capacità:

Mantiene l'editore visual intuitivo per consentire agli addetti al marketing e ai produttori di gestire le promozioni, il branding e i layout.

per consentire agli addetti al marketing e ai produttori di gestire le promozioni, il branding e i layout. /li> Consente agli sviluppatori di realizzare componenti React personalizzate che si integrano con le API di Xsolla (carrello, login, catalogo, premi e altro).

di realizzare componenti React personalizzate che si integrano con le API di Xsolla (carrello, login, catalogo, premi e altro). /li> Permette ai team di pubblicare blocchi riutilizzabili direttamente nell'interfaccia Site Builder per la distribuzione rapida del drag-and-drop.

Unendo rapidità e personalizzazione, Headless Storefront estende il Web Shop in una piattaforma flessibile in grado di supportare LiveOps e strategia di monetizzazione su scala di qualsiasi gioco, senza aumentare i costi operativi.

Headless Storefront offre il meglio: la velocità del no-code e la flessibilità del full code, assicurando che ogni studio, indipendentemente dalle dimensioni, possa scalare il proprio Web Shop con funzionalità e flussi di lavoro personalizzati. È uno step fondamentale per trasformare il Web Shop di Xsolla in una piattaforma completa di LiveOps e monetizzazione, personalizzata secondo le esigenze uniche di ogni gioco.

“Con i nuovi aggiornamenti di Web Shop, consentiamo agli sviluppatori di estendere la propria monetizzazione in-game”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “È progettato per essere performante, creato per LiveOps e allineato con le ultime dinamiche di mercato. Non si tratta solo di aumentare il fatturato a lungo termine, ma anche di operare in modo più intelligente e di ottimizzare il rapporto con il giocatore”.

Con questo rilascio, Xsolla posiziona il Web Shop e il Buy Button per Mobile Games appena lanciato come un flusso di ricavi e una componente fondamentale della strategia LiveOps e D2C di tutti i videogiochi su dispositivi mobili.

Per saperne di più o per lanciare il tuo Web Shop, visita il sito https://webshop.xsolla.com/ o parla con un esperto del team Xsolla.

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per sviluppatori, visitare: xsolla.pro/rws25nextlevelwebshop

