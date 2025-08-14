Xsolla presenta la LiveOps Management Suite per promuovere la monetizzazione D2C per gli sviluppatori di giochi

La suite visiva LiveOps aiuta gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili ad ampliare il web shop e a ottimizzare la monetizzazione D2C senza il coinvolgimento del dipartimento tecnico

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il lancio imminente della Xsolla LiveOps Management Suite, uno strumento LiveOps dedicato, sviluppato appositamente per i team. Questa nuova soluzione consente agli sviluppatori e ai team di monetizzazione di creare e gestire LiveOps direct-to-consumer (D2C) grazie a un'area grafica all'interno del loro Xsolla Publisher Account. Migliora inoltre l'efficienza della gestione e della definizione delle campagne e delle offerte nei web shop già esistenti.

Xsolla LiveOps Management Suite è uno strumento progettato esclusivamente per i canali D2C, che garantisce che le campagne vengano lanciate, sincronizzate e gestite con la completa visibilità e collaborazione su web e nel gioco.

Xsolla LiveOps Management Suite consente ai team di gestire comodamente le loro intere LiveOps D2C tramite un'unica interfaccia. Consente agli studi di produzione di videogiochi di migliorare continuamente le prestazioni tramite la personalizzazione guidata dal comportamento, campagne dinamiche basate su trigger e adeguamenti in tempo reale. Il risultato è un flusso di lavoro LiveOps più agile che consente di offrire esperienze pertinenti ai giocatori, ottimizzando l'impatto a lungo termine sul fatturato.

Principali vantaggi della Xsolla LiveOps Management Suite:

Segmentazione dei giocatori: sfrutta i dati flessibili per segmentare i giocatori e presentare offerte e contenuti pertinenti.

sfrutta i dati flessibili per segmentare i giocatori e presentare offerte e contenuti pertinenti. Lanci pianificati : consente di pianificare le campagne e le attività promozionali in anticipo per evitare il lancio di contenuti durante il weekend o nei giorni festivi, riducendo in tal modo il sovraccarico per il team e garantendo operazioni più fluide. L'intera pianificazione può essere monitorata e gestita tramite una vista calendario, offrendo una chiara visibilità e coordinamento.

: consente di pianificare le campagne e le attività promozionali in anticipo per evitare il lancio di contenuti durante il weekend o nei giorni festivi, riducendo in tal modo il sovraccarico per il team e garantendo operazioni più fluide. L'intera pianificazione può essere monitorata e gestita tramite una vista calendario, offrendo una chiara visibilità e coordinamento. Campagne dinamiche basate su trigger: consente di automatizzare campagne reattive basate sul comportamento dei giocatori, su eventi di gioco o su momenti specifici, guidate da un sistema sofisticato di tempi di recupero e priorità per garantire che le offerte rimangano pertinenti e stimolanti senza sovraccaricare gli utenti.

consente di automatizzare campagne reattive basate sul comportamento dei giocatori, su eventi di gioco o su momenti specifici, guidate da un sistema sofisticato di tempi di recupero e priorità per garantire che le offerte rimangano pertinenti e stimolanti senza sovraccaricare gli utenti. Modelli di campagne con raccomandazioni integrate: accesso a modelli di campagne pronti all'uso basati su scenari di web shop dalle massime prestazioni. Xsolla LiveOps Management Suite funge anche da assistente intelligente, facendo emergere modelli pertinenti in base ai dati dell'utente (ad es. "avviso abbandono lancio bundle di riattivazione") e consente di personalizzare o creare la propria logica partendo da zero.

accesso a modelli di campagne pronti all'uso basati su scenari di web shop dalle massime prestazioni. Xsolla LiveOps Management Suite funge anche da assistente intelligente, facendo emergere modelli pertinenti in base ai dati dell'utente (ad es. "avviso abbandono lancio bundle di riattivazione") e consente di personalizzare o creare la propria logica partendo da zero. Analisi di campagne attuabili: tiene traccia delle prestazioni a livello di campagne e articolo per perfezionare le strategie e ottimizzare il fatturato.

tiene traccia delle prestazioni a livello di campagne e articolo per perfezionare le strategie e ottimizzare il fatturato. Integrazione dell'ecosistema nativo: Xsolla LiveOps Management Suite è gratuita e disponibile per ogni cliente di Xsolla. Amplia queste soluzioni aggiungendo l'automazione delle campagne, la segmentazione dei dati e la sincronizzazione di LiveOps.

"Gli sviluppatori di giochi devono agire rapidamente, testare idee e personalizzare su larga scala, ma gli strumenti tradizionali sono spesso troppo tecnici, rigidi o disconnessi", ha spiegato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Con Xsolla LiveOps Management Suite, rimuoveremo queste barriere. Questa soluzione sincronizzerà le attività di LiveOps in modo fluido tra le piattaforme web e in-game, traducendo direttamente le informazioni sui giocatori in strategie di monetizzazione concrete. Questa nuova piattaforma offre agli studi di sviluppo di giochi la velocità, la flessibilità e le informazioni necessarie per sviluppare entrate D2C e offrire esperienze eccezionali ai giocatori, il tutto in assenza di codice."

Attualmente nella versione beta, Xsolla LiveOps Management Suite verrà presentata in occasione di Gamescom 2025, e la possibilità di accesso in anteprima è già in fase di sviluppo. Alcuni studi selezionati useranno la piattaforma per gestire campagne in tempo reale ed esplorare nuove opportunità di monetizzazione tramite l'ecosistema di Xsolla.

Il lancio della Xsolla LiveOps Management Suite ribadisce l'impegno di Xsolla sul lungo termine per aiutare gli sviluppatori a ridurre gli ostacoli, generare fatturato e ampliare la portata globale tramite soluzioni scalabili, con poca o senza programmazione, su misura per l'attività dello sviluppo di giochi.

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare il sito: xsolla.pro/rws25xlms.

