▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

G42 lancia OpenAI GPT-OSS in tutto il mondo sull'AI Cloud di Core42

Core42, un'azienda G42 specializzata in infrastrutture cloud e AI sovrane, ha annunciato la disponibilità degli ultimi modelli di AI open-weight, compresi gpt-oss-20B e gpt-oss-120B, sulla piattaform...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/08/2025

Business Wire

Prestazioni ineguagliate. Libertà del silicio. Accesso senza soluzione di continuità tramite l'API Compass

  • Alimentato da Compass API – Per eseguire i modelli open-weight di OpenAI su una scelta di GPU e acceleratori leader del settore grazie a un'API istantanea.
  • Prestazioni ottimizzate – Prestazioni AI ineguagliate, con velocità eccezionale fino a 3.000 token al secondo per utente, scalabile per diversi carichi di lavoro di AI.
  • Per i carichi di lavoro del settore pubblico, commerciale e degli sviluppatori – Offre sistemi agentici dalle alte prestazioni con distribuzioni sovrane scalabili e controllate.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Core42, un'azienda G42 specializzata in infrastrutture cloud e AI sovrane, ha annunciato la disponibilità degli ultimi modelli di AI open-weight, compresi gpt-oss-20B e gpt-oss-120B, sulla piattaforma Core42 AI Cloud, accessibile immediatamente attraverso l'API Core42 Compass.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.