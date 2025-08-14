▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LambdaTest presenta la quarta edizione della conferenza Testµ (“TestMu”) nel 2025

LambdaTest, una delle principali piattaforme per l’ingegneria della qualità e che integra l’IA generativa, presenta la quarta edizione del suo evento di punta, la Testµ (‘TestMu’) Conference...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/08/2025

Il più grande evento virtuale per i professionisti della qualità e dell’ingegneria torna con un focus su innovazione, IA e strategie di test pronte per il futuro

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una delle principali piattaforme per l’ingegneria della qualità e che integra l’IA generativa, presenta la quarta edizione del suo evento di punta, la Testµ (‘TestMu’) Conference, che si terrà in formato virtuale dal 19 al 21 agosto 2025. L’edizione di quest’anno ospiterà oltre 50.000 professionisti della qualità, dell’ingegneria e DevOps provenienti da più di 120 paesi del mondo, rendendolo uno dei più grandi incontri globali online dedicati al futuro dell’ingegneria della qualità.

La Testµ (“TestMu”) Conference 2025 è pensata per esplorare tendenze all’avanguardia, strumenti emergenti e innovazioni che stanno plasmando il mondo della tecnologia.

Fonte: Business Wire



