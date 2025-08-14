▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Amazfit si allea con l'eccellenza del trail running al femminile: insieme a Ruth Croft e a Rosa Lara Feliu promuoverà l'innovazione negli smart watch sportivi

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/08/2025

MILPITAS, California: Amazfit, leader mondiale nei dispositivi indossabili smart di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi annuncia una collaborazione storica con Ruth Croft, tra le maggiori trail runner e ultramaratonete mondiali. Il brand dà il benvenuto nel suo crescente team globale di atleti performanti anche a Rosa Lara Feliu, una mountain runner spagnola in rapida affermazione.

Nata e cresciuta in Nuova Zelanda, Ruth Croft conquista da oltre un decennio i vertici di questo sport con una carriera che include prestigiose vittorie: la Golden Trail World Series, la Mont Blanc Marathon, l'OCC by UTMB e Les Templiers, oltre a piazzamenti ai primi posti anche nelle ultramaratone più competitive.

