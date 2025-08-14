Riskified collabora con HUMAN per aiutare gli operatori del settore ad adottare l'e-commerce basato su agenti affidabili per lo shopping AI

Gli agenti per lo shopping AI stanno cambiando le regole; Riskified e HUMAN ridefiniscono il successo dell'e-commerce nell'era degli agenti perché offrono ai commercianti una visibilità, un controllo e una protezione senza precedenti

NEW YORK: Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nell'intelligence sui rischi e nella prevenzione delle frodi nell'e-commerce, ha annunciato una nuova collaborazione con HUMAN Security, leader nella sicurezza informatica. La partnership si basa su una visione comune mirata alla promozione di un framework di sicurezza unificato, in grado di aiutare i commercianti ad affermarsi e a espandersi senza rischi tramite gli emergenti canali basati sugli agenti. Questa collaborazione enfatizza l'impegno congiunto mirato allo sfruttamento delle rispettive piattaforme AI leader di settore e delle approfondite competenze di rete, per tutelare la prossima era del commercio digitale.

Fonte: Business Wire