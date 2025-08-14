▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Riskified collabora con HUMAN per aiutare gli operatori del settore ad adottare l'e-commerce basato su agenti affidabili per lo shopping AI

Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nell'intelligence sui rischi e nella prevenzione delle frodi nell'e-commerce, ha annunciato una nuova collaborazione con HUMAN Security, leader nella sicurezza i...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/08/2025

Business Wire

Gli agenti per lo shopping AI stanno cambiando le regole; Riskified e HUMAN ridefiniscono il successo dell'e-commerce nell'era degli agenti perché offrono ai commercianti una visibilità, un controllo e una protezione senza precedenti

NEW YORK: Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nell'intelligence sui rischi e nella prevenzione delle frodi nell'e-commerce, ha annunciato una nuova collaborazione con HUMAN Security, leader nella sicurezza informatica. La partnership si basa su una visione comune mirata alla promozione di un framework di sicurezza unificato, in grado di aiutare i commercianti ad affermarsi e a espandersi senza rischi tramite gli emergenti canali basati sugli agenti. Questa collaborazione enfatizza l'impegno congiunto mirato allo sfruttamento delle rispettive piattaforme AI leader di settore e delle approfondite competenze di rete, per tutelare la prossima era del commercio digitale.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.