Lenovo Group: risultati finanziari del primo trimestre 2025/26

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/08/2025

Solida performance globale trainata da una chiara strategia IA-ibrida, investimenti nell’innovazione ed eccellenza operativa

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), ha annunciato oggi solidi risultati per il primo trimestre dell’anno finanziario 2025/26, registrando una crescita significativa sia dei ricavi complessivi sia dell’utile del gruppo. I ricavi sono aumentati del 22% su base annua, raggiungendo 18,8 miliardi di dollari USA, mentre l’utile netto è cresciuto del 108% su base annua, arrivando a 505 milioni di dollari USA. Sulla base di norme sulle relazioni finanziarie non vigenti in Hong Kong (non-HKFRS[1]), l’utile netto è cresciuto del 22% su base annua, attestandosi a 389 milioni di dollari USA, al netto dell’effetto contabile non monetario relativo alla rivalutazione di warrant[2].

Tutti i principali business del gruppo hanno registrato una solida crescita a doppia cifra dei ricavi rispetto all’anno precedente – il business nel settore dei PC ha realizzato risultati particolarmente positivi grazie al più alto tasso di crescita dei ricavi su base annua degli ultimi 15 trimestri consecutivi e a una quota di mercato record del 24,6%.

