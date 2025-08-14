Gli sviluppatori multipiattaforma ottengono il pieno controllo sulla distribuzione dei giochi grazie alle nuove funzionalità di Xsolla Publishing Suite

Xsolla Publishing Suite aiuta gli studi a gestire piattaforme di marca

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, annuncia un’importante espansione della Publishing Suite, una soluzione modulare completa studiata per giochi multipiattaforma, sul web e su PC.

A causa dell’aumento continuo dei costi di sviluppo e marketing, sviluppatori e editori cercano nuovi flussi di entrate ad alto margine che completino le strategie già in atto su Steam, Epic e console. La Publishing Suite è posizionata in modo unico per consentire la monetizzazione diretta dei giochi per i consumatori indipendentemente dal genere, dalle dimensioni e dalla fase del ciclo di vita del gioco. Grazie al controllo completo sulla distribuzione, sui negozi digitali e sul coinvolgimento dei giocatori, gli studi possono adattare l’esperienza a qualsiasi modello di business o caso d’uso.

Gli aggiornamenti più recenti di Xsolla Publishing Suite ne aumentano ulteriormente il valore per i giochi free-to-play (F2P) e buy-to-play (B2P), permettendo un time-to-market più breve, operazioni semplificate, funzionalità LiveOps avanzate e una maggiore soddisfazione dei giocatori.

Monetizzazione più rapida per i giochi F2P

Ora si può iniziare a vendere i giochi free-to-play al di fuori delle piattaforme tradizionali in pochi giorni, trattenendo una quota maggiore dei ricavi e mantenendo bassi i costi operativi. Grazie al modello Instant F2P Store e agli strumenti di creazione di siti multipagina, è possibile creare velocemente qualsiasi elemento, da un semplice negozio a pagina singola a un portale web completo, personalizzato con blocchi senza codice o SDK e supportato da LiveOps all’avanguardia. Funzionalità LiveOps avanzate, come offerte personalizzate, promozioni segmentate e programmi fedeltà su misura che premiano gli acquisti, trasformano il negozio online in un potente motore di crescita del valore a lungo termine, consentendo di sfruttare nuove fonti di ricavi diretti.

Un target più vasto per i giochi premium e ibridi

I giochi buy-to-play e ibridi possono ora raggiungere più giocatori ampliando l’utenza potenziale e riducendo le barriere d’ingresso. L’integrazione con il cloud gaming consente un’esperienza integrata “prova prima di acquistare” su qualsiasi sito web, rendendo più facile per i giocatori esplorare il gioco e decidere con fiducia di acquistarlo. Al contempo, la funzione Instant Play with Progressive Download (basata sulla tecnologia ROCKITPLAY FastStart) permette di entrare nel gameplay nativo dopo aver scaricato appena l’1% del build, aumentando in modo significativo la conversione in gioco. La distribuzione tramite Epic Games consegna i giochi direttamente negli account Epic dei giocatori, semplificando il fulfillment e riducendo il rischio di frodi.

“Con la Xsolla Publishing Suite offriamo una risposta al dilemma tra build e buy con cui gli editori si confrontano ogni giorno”, spiega Chris Hewish, Presidente presso Xsolla. “Si tratta di un’autentica soluzione completa che consente agli sviluppatori di ottenere il controllo della distribuzione mentre creano esperienze moderne e basate sui dati per i giocatori”.

Gli sviluppatori interessati a esplorare la piattaforma possono visitare xsolla.pro/rws25xps

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire