Xsolla trasforma la monetizzazione e la distribuzione dei giochi con l'integrazione di Web Shop e Offerwall

Promozione della crescita dei giochi grazie alla monetizzazione di utenti non paganti, all'acquisizione di utenti a costo zero e al prolungamento del coinvolgimento dei giocatori

Un proseguimento del lancio avvenuto a marzo di Xsolla Offerwall, ora completamente integrato nel Web Shop di Xsolla

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi l'espansione della sua soluzione Offerwall con un'integrazione completa nel Web Shop di Xsolla, offrendo agli sviluppatori di giochi una solida strategia di monetizzazione completamente unificata. Ciò segna la fase successiva dell'evoluzione della soluzione Offerwall di Xsolla, lanciata ufficialmente a marzo. L'azienda ha annunciato inoltre il lancio dello Xsolla Incentive Program, che offrirà agli sviluppatori di giochi crediti gratuiti di acquisizione utenti, per accelerare la crescita dei giochi sfruttando l'infrastruttura commerciale di Xsolla.

Mentre gli sviluppatori di giochi continuano ad affrontare problemi legati alla monetizzazione di giocatori non paganti, Xsolla Offerwall offre un nuovo modo per sbloccare valore dall'intera base utenti, consentendo ai giocatori di guadagnare ricompense in-game portando a termine missioni, testando app, rispondendo a sondaggi e più direttamente all'interno di un negozio online con il marchio dello sviluppatore, senza mai lasciare la vetrina o disturbare l'esperienza di gioco.

Sblocco di ricavi incrementali per ogni giocatore

L'integrazione di Xsolla Offerwall in Web Shop offre agli sviluppatori una piattaforma unificata di monetizzazione e distribuzione, con vantaggi chiave che includono:

Nuove entrate da utenti non paganti: premia gli utenti in-game per completare le sfide.

Esperienza di vetrina senza problemi: i giocatori completano azioni e riscuotono ricompense senza uscire dal gioco o da Web Shop.

Maggiore tasso di fidelizzazione e di conversione: gli utenti di Offerwall mostrano un tasso di fidelizzazione 7 volte superiore entro il 30º giorno e la probabilità che si convertano in utenti paganti è di 10-14 volte superiore.

Monetizzazione flessibile su larga scala: con una quota di ricavi fino al 90%, gli sviluppatori trattengono maggiori guadagni e ottengono flessibilità sui mercati globali.

Integrazione fluida: Xsolla Offerwall può essere aggiunto al Web Shop in questione di minuti, senza la necessità di usare codice.

Crescita sostenibile, con il sostegno del programma di incentivi di Xsolla

Per massimizzare la portata e il coinvolgimento degli utenti, il nuovo Xsolla Incentive Program offre agli sviluppatori cha abilitano sia Web Shop che Offerwall:

Accesso a budget di acquisizione utenti finanziato da Xsolla per generare traffico ed engagement

Incentivi bonus basati sulle prestazioni legati all'utilizzo di Offerwall e agli acquisti effettuati nella vetrina

Onboarding completo e assistenza marketing per un lancio rapido ed efficace

Impatto dimostrato

I giochi che integrano offerwall registrano un aumento notevole in termini di monetizzazione ed engagement*:

Aumento del 30–40% in entrate pubblicitarie

Crescita complessiva del fatturato del 3–5%

Fidelizzazione al 30º giorno di 7 volte superiore

Tasso di conversione di 10–14 volte superiore rispetto agli acquisti in-app

Aumento fino al 120% del valore a lungo termine (LTV) tra gli utenti giornalieri dell'offerwall

Miglioramento ulteriore dei risultati che gli sviluppatori di giochi registrano con l'integrazione del Web Shop**:

Tasso di conversione del 40% dalla visita all'acquisto

Tasso di acquisto ripetuto del 60%

Crescita del LTV del 15%

* Statistiche di settore, luglio 2025 ** Metriche interne di Xsolla, luglio 2025

Xsolla sostiene ulteriormente gli sviluppatori offrendo un budget gratuito di acquisizione degli utenti tramite il suo Incentive Program, per aiutare i team a creare nuovo engagement per i giocatori non paganti e convertirli in utenti paganti direttamente attraverso il loro negozio online.

"L'integrazioned di Offerwall in Web Shop segna un'evoluzione importante nel modo in cui sosteniamo gli sviluppatori", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Non si tratta semplicemente di sbloccare nuove entrate, ma di offrire ai team un kit di strumenti per convertire il coinvolgimento in valore, raggiungere un nuovo pubblico e crescere in modo sostenibile, il tutto da una vetrina unificata".

"Cercavamo un modo per monetizzare i nostri utenti non paganti, senza alterare l'esperienza di gioco", ha spiegato il fondatore e CEO, Jorge Lorenzon, presso Buldogo Games. "L'adozione di Xsolla Offerwall nel nostro negozio online esistente ci garantisce un nuovo flusso di entrate, mentre genera engagement dei giocatori. Questa integrazione è stata rapida e diretta, e il team Xsolla ha offerto un'assistenza eccellente durante l'intero percorso".

Xsolla Offerwall è ora disponibile a livello globale tramite Web Shop, e offre agli sviluppatori un nuovo modo per monetizzare i giocatori non paganti: www.xsolla.com/offerwall.

Desideri ottimizzare l'impatto? Aderisci allo Xsolla Incentive Program per sbloccare l'assistenza gratuita di acquisizione utenti e far crescere il tuo negozio online: www.xsolla.com/incentive-program.

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per sviluppatori, visitare il sito: xsolla.pro/rws25offerwallwebshop.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire