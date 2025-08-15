Xsolla espande i pagamenti nelle Americhe per aumentare le conversioni grazie a Pay by Bank, Affirm e alla fatturazione ricorrente tramite Mercado Pago

Il nuovo supporto per i metodi di pagamento locali aiuta gli sviluppatori ad allinearsi alle preferenze di pagamento dei giocatori in tutta l’area delle Americhe

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, annuncia una significativa espansione della gamma di modalità di pagamento localizzate offerta nel Nord e Sud America. Grazie al nuovo supporto per Pay by Bank e Affirm negli Stati Uniti, Affirm in Canada e la fatturazione ricorrente tramite Mercado Pago in Brasile, sviluppatori e editori che usano Xsolla Pay Station ora possono realizzare nuovi flussi di ricavi, semplificare e velocizzare i pagamenti e connettersi meglio con i giocatori offrendo metodi di pagamento affidabili a livello regionale.

Le Americhe continuano a essere una delle aree di gioco più grandi e diversificate al mondo, con un valore complessivo di mercato pari a circa 100 miliardi di dollari USA. Tuttavia, sebbene esistano molteplici opportunità, le aspettative dei consumatori in materia di pagamenti variano notevolmente da un paese all’altro. Negli Stati Uniti, i giocatori cercano sempre di più alternative rapide e sicure alle carte di credito; i giocatori canadesi stanno adottando opzioni di pagamento flessibili; e in Brasile, una delle principali economie, la fatturazione ricorrente tramite piattaforme affidabili come Mercado Pago è essenziale per la fidelizzazione a lungo termine.

Per soddisfare queste esigenze regionali, Xsolla Pay Station ora supporta:

Pay by Bank negli Stati Uniti – Pagamenti diretti da conto bancario, più rapidi e sicuri, che stanno guadagnando rapidamente terreno tra giocatori e rivenditori.

/li> Affirm negli Stati Uniti (già operativo) e in Canada – Un’opzione “Acquista ora, paga dopo” (BNPL: Buy Now, Pay Later) che aumenta l’accessibilità e l’importo del carrello.

/li> Mercado Pago in Brasile (potenziato) – Ora con supporto per la fatturazione ricorrente, per abilitare modelli di servizi live e monetizzazione basata su abbonamento.

Vantaggi chiave dell’espansione dei pagamenti nelle Americhe

Soluzioni di pagamento localizzate: offrono metodi di pagamento regionali affidabili – Pay by Bank, Affirm e Mercado Pago – facendo sì che i giocatori possano pagare nel modo che preferiscono in ogni mercato. Rispondono al crescente orientamento dei consumatori verso metodi di pagamento comodi, sicuri e flessibili.

“Stiamo rendendo più semplice per gli sviluppatori raggiungere i giocatori nel Nord e Sud America offrendo esperienze di pagamento che risultino native in ciascun mercato”, spiega Chris Hewish, Presidente presso Xsolla. “Grazie all’attivazione di Pay by Bank, Affirm e della fatturazione ricorrente con Mercado Pago, stiamo aiutando i nostri partner a connettersi con un numero maggiore di giocatori, aumentare le conversioni e offrire reale flessibilità nelle modalità di monetizzazione in tutta l’area delle Americhe”.

Per saperne di più o attivare questi metodi di pagamento regionali per il tuo gioco inizia da qui: https://publisher.xsolla.com/

Per un elenco completo dei perfezionamenti e degli strumenti per gli sviluppatori visita xsolla.pro/rws25paymentsinamerica

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire