Xsolla espande i pagamenti in Asia per supportare FPX, K PLUS, AIS, Indosat e MerPay

Xsolla accelera la copertura dei pagamenti in Asia e offre esperienze di pagamento localizzate, ottimizzate sui dispositivi mobili e basate su portafogli digitali

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, oggi annuncia un’importante espansione della sua soluzione di pagamento nel Sud-Est asiatico, rafforzando il proprio impegno nell’offrire esperienze di pagamento localizzate e ottimizzate sui dispositivi mobili nei mercati di gaming in più rapida crescita al mondo. Con il lancio di ShopeePay in Malesia, Singapore e Thailandia, FPX in Malesia, K PLUS e AIS in Thailandia, Indosat in Indonesia e MerPay in Giappone tramite Xsolla Pay Station, sviluppatori e editori possono ora offrire ai giocatori in tutta l’Asia metodi di pagamento regionali più affidabili, aumentando le conversioni e favorendo un coinvolgimento a lungo termine.

Il settore del gaming in Asia continua a crescere a ritmi straordinari – si prevede che il valore del segmento del gaming mobile nella regione Asia-Pacifico supererà i 70 miliardi di dollari entro il 2025 e che tale segmento rappresenterà oltre il 60% di tutti i ricavi del settore nella regione – a conferma della crescita esponenziale e del ruolo dominante dei dispositivi mobili in Asia per questo settore. Per avere successo in questo mercato ottimizzato per dispositivi mobili e altamente localizzato è necessario un profondo allineamento culturale, in particolare alla cassa. I giocatori si aspettano un accesso semplificato e velocizzato ai giochi e preferiscono pagare usando portafogli digitali di grande diffusione, bonifici o pagamenti tramite operatore telefonico anziché carte di credito internazionali.

Vantaggi chiave dell’espansione dei pagamenti in Asia

Metodi di pagamento locali affidabili e di comprovata diffusione: Xsolla Pay Station ora supporta ShopeePay (dominante nell’e-commerce in Malesia e Singapore), FPX (utilizzato dal 90% dei consumatori malesi), K PLUS (la principale app thailandese di mobile banking, con 22,8 milioni di utenti), AIS (secondo operatore mobile in Thailandia, con 44 milioni di utenti), Indosat (provider chiave per i pagamenti tramite operatore in Indonesia) e MerPay (uno dei principali portafogli digitali in Giappone, con 16,8 milioni di utenti). Queste integrazioni rispecchiano la posizione dominante e la fiducia degli utenti nei mercati asiatici.

Pagamento localizzato nelle lingue native: i flussi di pagamento sono completamente localizzati, offrendo ai giocatori un'esperienza più intuitiva, semplice e veloce grazie al supporto linguistico specifico per la regione.

Flussi di pagamento ottimizzati sui dispositivi mobili e per i portafogli digitali: le modalità di pagamento sono pensate per l'uso da dispositivi mobili, con supporto per codici QR, app bancarie e pagamenti tramite operatore, senza reindirizzamenti o passaggi inutili.

Accesso a oltre 1,5 miliardi di giocatori in mercati ad alta crescita: si prevede che il Sud-Est asiatico raggiungerà oltre 332 milioni di giocatori entro il 2028 e i dispositivi mobili rappresenteranno il 60% dei ricavi. La localizzazione dei pagamenti diventa quindi cruciale ai fini della diffusione e monetizzazione.

Maggiore conversione e riduzione degli abbandoni: l'uso di metodi di pagamento familiari e nella lingua locale riduce l'abbandono del carrello e aumenta il successo delle transazioni, in particolare tra gli utenti non bancarizzati che contano su portafogli digitali e pagamenti tramite operatore.

“L’Asia continua a guidare l’economia globale del gaming, in particolare nel segmento dei dispositivi mobili”, spiega Chris Hewish, Presidente presso Xsolla. “Per avere successo in questa regione, gli sviluppatori devono incontrare i giocatori dove questi ultimi si trovano – sui loro dispositivi, nella loro lingua e con i metodi di pagamento che preferiscono. È pure importante che i portafogli digitali siano il metodo di pagamento più popolare tra i giocatori asiatici – oltre il 75% li usa anche per acquistare giochi. Con questa espansione stiamo aiutando gli sviluppatori a trasformare l’interesse in transazioni e a creare esperienze localizzate e significative in tutta l’Asia”.

Queste aggiunte arrivano sulla scia dell’ampia copertura e dell’attuale infrastruttura di Xsolla, rafforzandone la posizione di partner di riferimento per gli sviluppatori che intendono espandersi in Asia e che grazie ai nuovi metodi di pagamento localizzati offerti da Pay Station possono garantire esperienze di pagamento più rapide, semplici e affidabili, in linea con i comportamenti dei giocatori nei importantissimi mercati delle tigri asiatiche.

Sviluppatori e editori interessati a espandere la diffusione e perfezionare i rapporti con i clienti in Asia possono attivare questi metodi di pagamento direttamente tramite Xsolla Pay Station.

Per iniziare o integrare pagamenti in Asia visitare il sito https://publisher.xsolla.com/

Per un elenco completo dei perfezionamenti e degli strumenti per gli sviluppatori visitare xsolla.pro/rws25paymentsinasia

