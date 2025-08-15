Xsolla espande i pagamenti in Asia per supportare FPX, K PLUS, AIS, Indosat e MerPay

Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, oggi annuncia un’importante espansione della sua soluzione di ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 15/08/2025
Xsolla accelera la copertura dei pagamenti in Asia e offre esperienze di pagamento localizzate, ottimizzate sui dispositivi mobili e basate su portafogli digitali
LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, oggi annuncia un’importante espansione della sua soluzione di pagamento nel Sud-Est asiatico, rafforzando il proprio impegno nell’offrire esperienze di pagamento localizzate e ottimizzate sui dispositivi mobili nei mercati di gaming in più rapida crescita al mondo. Con il lancio di ShopeePay in Malesia, Singapore e Thailandia, FPX in Malesia, K PLUS e AIS in Thailandia, Indosat in Indonesia e MerPay in Giappone tramite Xsolla Pay Station, sviluppatori e editori possono ora offrire ai giocatori in tutta l’Asia metodi di pagamento regionali più affidabili, aumentando le conversioni e favorendo un coinvolgimento a lungo termine.
Il settore del gaming in Asia continua a crescere a ritmi straordinari – si prevede che il valore del segmento del gaming mobile nella regione Asia-Pacifico supererà i 70 miliardi di dollari entro il 2025 e che tale segmento rappresenterà oltre il 60% di tutti i ricavi del settore nella regione – a conferma della crescita esponenziale e del ruolo dominante dei dispositivi mobili in Asia per questo settore. Per avere successo in questo mercato ottimizzato per dispositivi mobili e altamente localizzato è necessario un profondo allineamento culturale, in particolare alla cassa. I giocatori si aspettano un accesso semplificato e velocizzato ai giochi e preferiscono pagare usando portafogli digitali di grande diffusione, bonifici o pagamenti tramite operatore telefonico anziché carte di credito internazionali.
Vantaggi chiave dell’espansione dei pagamenti in Asia
“L’Asia continua a guidare l’economia globale del gaming, in particolare nel segmento dei dispositivi mobili”, spiega Chris Hewish, Presidente presso Xsolla. “Per avere successo in questa regione, gli sviluppatori devono incontrare i giocatori dove questi ultimi si trovano – sui loro dispositivi, nella loro lingua e con i metodi di pagamento che preferiscono. È pure importante che i portafogli digitali siano il metodo di pagamento più popolare tra i giocatori asiatici – oltre il 75% li usa anche per acquistare giochi. Con questa espansione stiamo aiutando gli sviluppatori a trasformare l’interesse in transazioni e a creare esperienze localizzate e significative in tutta l’Asia”.
Queste aggiunte arrivano sulla scia dell’ampia copertura e dell’attuale infrastruttura di Xsolla, rafforzandone la posizione di partner di riferimento per gli sviluppatori che intendono espandersi in Asia e che grazie ai nuovi metodi di pagamento localizzati offerti da Pay Station possono garantire esperienze di pagamento più rapide, semplici e affidabili, in linea con i comportamenti dei giocatori nei importantissimi mercati delle tigri asiatiche.
Sviluppatori e editori interessati a espandere la diffusione e perfezionare i rapporti con i clienti in Asia possono attivare questi metodi di pagamento direttamente tramite Xsolla Pay Station.
Per iniziare o integrare pagamenti in Asia visitare il sito https://publisher.xsolla.com/
Per un elenco completo dei perfezionamenti e degli strumenti per gli sviluppatori visitare xsolla.pro/rws25paymentsinasia
Informazioni su Xsolla
Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.
Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com
Fonte: Business Wire