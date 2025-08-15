Xsolla rilancia UPI e Net Banking in India per aiutare gli sviluppatori ad accedere a uno dei mercati di gaming in più rapida crescita al mondo

Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introd...
Il supporto reintrodotto per i pagamenti locali attraverso Xsolla Pay Station consente esperienze di checkout fluide, affidabili e mobile-first per oltre 500 milioni di utenti in India
LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introducendo nuovamente il supporto per Unified Payments Interface (UPI) e Net Banking attraverso Xsolla Pay Station. Con questi metodi locali molto diffusi, gli sviluppatori e gli editori possono offrire esperienze di checkout senza problemi e di rilevanza culturale che rispecchiano il modo in cui preferiscono pagare gli indiani.
L'India è uno dei mercati più dinamici e in più rapida crescita per il gaming a livello globale. Con oltre 500 milioni di gamer, la maggior parte (90%) dei quali gioca su dispositivi mobili, e un settore del gaming che si prevede supererà i 4 miliardi di USD di fatturato entro il 2025, l'India rappresenta un'elevata opportunità di crescita per gli sviluppatori che desiderano ampliare la loro presenza. Alimentata da un consumo di dati accessibile, un diffuso accesso agli smartphone e investimenti in crescita negli e-sport e in contenuti generati da creatori, l'India presenta un'opportunità di crescita elevata per gli sviluppatori.
Anche l'ecosistema dei pagamenti digitali in India è impressionante: nel 2024, UPI ha consentito la realizzazione di più di 130 miliardi di transazioni per un valore totale di circa 2,5 miliardi di USD nell'anno fiscale 2023-24, pari a oltre l'83% dei pagamenti digitali del paese. Anche Net Banking rimane ampiamente utilizzata, in particolare tra i gruppi urbani e di livello 2/3 che si aspettano esperienze con codici QR, in tempo reale e fluide.
Con questo rilancio, Xsolla Pay Station ora supporta:
Principali vantaggi del rilancio dei pagamenti in India:
"Con l'accelerazione dell'economia del gaming in India, aumenta anche l'esigenza di pagamenti localizzati che rispecchiano il modo in cui i giocatori vivono e pagano", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Con la reintroduzione di UPI e Net Banking tramite Xsolla Pay Station, offriamo agli sviluppatori gli strumenti per raggiungere più giocatori, convertire più vendite e offrire esperienze native ai gamer in India."
Per abilitare i pagamenti in India o per ottenere maggiori informazioni su Xsolla Pay Station, visitare il sito: https://publisher.xsolla.com/
Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare il sito: xsolla.pro/rws25paymentsinindia
Informazioni su Xsolla
Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.
Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.
