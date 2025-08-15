L'ampliamento della copertura dei pagamenti di Xsolla in Europa apre un nuovo potenziale di mercato per gli sviluppatori di videogiochi con Bizum, Swish e Satispay

Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi l'espansione della sua soluzione di pagamenti in tutta Europa co...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 15/08/2025
I nuovi metodi di pagamento danno agli sviluppatori di videogiochi opzioni di pagamento localizzate, ottimizzate per i dispositivi mobili in Spagna, Svezia e Italia
LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi l'espansione della sua soluzione di pagamenti in tutta Europa con il lancio di nuovi metodi preferiti a livello regionale: Bizum in Spagna, Swish in Svezia e Satispay in Italia. Queste integrazione mediante Xsolla Pay Station consentono agli sviluppatori e agli editori di videogiochi di offrire pagamenti sicuri, facili e noti agli utenti in tre delle economie digitali in più rapida crescita della regione.
Secondo le previsioni, il mercato europeo dei videogiochi dovrebbe generare quasi 85 miliardi di dollari nel 2025 e crescere fino a superare i 112 miliardi di dollari entro il 2029. Poiché le preferenze di pagamento mobili e app-native continuano ad aumentare a livello globale, i giocatori esigono sempre più spesso opzioni di pagamento rapide, sicure e culturalmente allineate. Bizum, Swish e Satispay rappresentano i principali metodi regionali nei rispettivi mercati e riflettono la preferenza pr pagamenti di fiducia, connessi con le banche e di facile esecuzione.
I vantaggi principali dell'espansione dei pagamenti n Europa comprendono:
“Nello scenario europeo dei pagamenti diversificato e in rapida evoluzione, la localizzazione non è un optional; è essenziale”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Aggiungendo il supporto per Bizum, Swish e Satispay, diamo agli sviluppatori gli strumenti per avere successo nei principali mercati europei”.
Per saperne di più o attivare questi metodi di pagamento europei per il vostro videogioco, cominciate qui https://publisher.xsolla.com/.
Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare: xsolla.pro/rws25paymentsineu
Informazioni su Xsolla
Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.
Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.
Fonte: Business Wire