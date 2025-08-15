L'ampliamento della copertura dei pagamenti di Xsolla in Europa apre un nuovo potenziale di mercato per gli sviluppatori di videogiochi con Bizum, Swish e Satispay

I nuovi metodi di pagamento danno agli sviluppatori di videogiochi opzioni di pagamento localizzate, ottimizzate per i dispositivi mobili in Spagna, Svezia e Italia

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi l'espansione della sua soluzione di pagamenti in tutta Europa con il lancio di nuovi metodi preferiti a livello regionale: Bizum in Spagna, Swish in Svezia e Satispay in Italia. Queste integrazione mediante Xsolla Pay Station consentono agli sviluppatori e agli editori di videogiochi di offrire pagamenti sicuri, facili e noti agli utenti in tre delle economie digitali in più rapida crescita della regione.

Secondo le previsioni, il mercato europeo dei videogiochi dovrebbe generare quasi 85 miliardi di dollari nel 2025 e crescere fino a superare i 112 miliardi di dollari entro il 2029. Poiché le preferenze di pagamento mobili e app-native continuano ad aumentare a livello globale, i giocatori esigono sempre più spesso opzioni di pagamento rapide, sicure e culturalmente allineate. Bizum, Swish e Satispay rappresentano i principali metodi regionali nei rispettivi mercati e riflettono la preferenza pr pagamenti di fiducia, connessi con le banche e di facile esecuzione.

I vantaggi principali dell'espansione dei pagamenti n Europa comprendono:

Metodi di pagamento locale fidati: con questa espansione, Xsolla Pay Station ora supporta Bizum, Swish e Satispay, ampliando un portafoglio di soluzioni rilevanti a livello regionale. Bizum (Spagna): oltre 28 milioni di utenti attivi e più di 80 milioni di transazioni mensili. Originariamente una piattaforma peer-to-peer, Bizum oggi supporta pagamenti in negozi fisici e sui social media. Swish (Svezia): utilizzato da quasi 8,5 milioni di svedesi (più del 39% dei pagamenti per acquisti), con 1,0 miliardi di transazioni al suo attivo nel 2023 in contesti di utilizzo personale e aziendale. Satispay (Italia): supera i 5,3 milioni di utenti e aziende partner con oltre 380.000 commercianti. Registra una crescita del 30% su base annua e un'espansione in nuovi servizi finanziari in diversi mercati europei.

con questa espansione, Xsolla Pay Station ora supporta Bizum, Swish e Satispay, ampliando un portafoglio di soluzioni rilevanti a livello regionale. Esperienze di pagamento note: tutte le APM supportate utilizzano flussi su base QR. Su un desktop, gli utenti scansionano semplicemente il codice con il proprio cellulare. confermano nell'app. Sul cellulare, gli utenti vengono rinviati all'app corrispondente per il pagamento facile e veloce.

tutte le APM supportate utilizzano flussi su base QR. Su un desktop, gli utenti scansionano semplicemente il codice con il proprio cellulare. confermano nell'app. Sul cellulare, gli utenti vengono rinviati all'app corrispondente per il pagamento facile e veloce. Portata regionale ampliata : Integrando i metodi di pagamento locale noti, gli sviluppatori possono servire meglio i giocatori in Spagna, Svezia e Italia, tre importanti centri europei di videogiochi. In Spagna, Bizum cattura circa il 15% del mercato dei pagamenti digitali. In Svezia, Swish rappresenta circa il 17%, mentre in Italia, Satispay cattura circa il 5% delle transazioni digitali.

Integrando i metodi di pagamento locale noti, gli sviluppatori possono servire meglio i giocatori in Spagna, Svezia e Italia, tre importanti centri europei di videogiochi. In Spagna, Bizum cattura circa il 15% del mercato dei pagamenti digitali. In Svezia, Swish rappresenta circa il 17%, mentre in Italia, Satispay cattura circa il 5% delle transazioni digitali. Ottimizzato per i dispositivi mobili, flussi sicur i: Realizzato per l'esperienza ottimizzata per i dispositivi cellulari, i giocatori sono facilmente rinviati alle proprie app di fiducia per confermare gli acquisti con un semplice tocco dello schermo. Bizum è integrata nelle principali app bancarie spagnole, eliminando la necessità di scaricare altre app. Swish offre un'interfaccia rapida e pulita su Android e iOS, con il supporto delle più importanti banche svedesi. Satispay bypassa le reti tradizionali delle carte di credito, offrendo un flusso privato ed efficiente che non richiede la condivisione dei dati della carta o bancari.

Realizzato per l'esperienza ottimizzata per i dispositivi cellulari, i giocatori sono facilmente rinviati alle proprie app di fiducia per confermare gli acquisti con un semplice tocco dello schermo. Bizum è integrata nelle principali app bancarie spagnole, eliminando la necessità di scaricare altre app. Swish offre un'interfaccia rapida e pulita su Android e iOS, con il supporto delle più importanti banche svedesi. Satispay bypassa le reti tradizionali delle carte di credito, offrendo un flusso privato ed efficiente che non richiede la condivisione dei dati della carta o bancari. Supporto linguistico localizzato: ogni flusso di pagamento è localizzato nella lingua nativa del giocatore, garantendo un'esperienza chiara, intuitiva e senza problemi.

“Nello scenario europeo dei pagamenti diversificato e in rapida evoluzione, la localizzazione non è un optional; è essenziale”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Aggiungendo il supporto per Bizum, Swish e Satispay, diamo agli sviluppatori gli strumenti per avere successo nei principali mercati europei”.

Per saperne di più o attivare questi metodi di pagamento europei per il vostro videogioco, cominciate qui https://publisher.xsolla.com/.

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare: xsolla.pro/rws25paymentsineu

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire