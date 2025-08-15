Andersen Consulting amplia le capacità di gestione del rischio tramite Nisos

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le proprie capacità tramite un accordo di collaborazione con Nisos, una società di gestione del rischio umano con sede negli USA che offre soluzioni basate sull'intelligence per identificare e ridurre le minacce emergenti rivolte a persone, operazioni e integrità delle organizzazioni.

Fondata nel 2015, Nisos è specializzata nella gestione del rischio umano, e offre una suite di servizi che include intelligence sulle minacce interne, protezione digitale dei dirigenti, protezione dalle frodi sul lavoro, valutazioni di terze parti, indagini basate sugli eventi e monitoraggio delle minacce. Le soluzioni di intelligence open-source dell'azienda identificano i comportamenti ostili e offrono informazioni concrete tramite una combinazione di servizi di alta qualità e di una piattaforma proprietaria per la gestione del rischio umano, Ascend.

"Nisos è stata fondata partendo dalla certezza che le minacce generate dagli esseri umani richiedano soluzioni su misura e basate sull'intelligence", ha dichiarato il CEO di Nisos, Ryan LaSalle. "Il nostro team riunisce competenze dagli ambiti di sicurezza nazionale, delle forze di polizia e dell'intelligence del settore privato per rilevare i rischi prima che si intensifichino. Avviare una collaborazione con Andersen Consulting ci consente di aiutare le organizzazioni a intervenire in modo deciso di fronte al rischio umano emergente e di proteggere il loro personale e le loro attività su larga scala".

"Nisos offre una vasta esperienza negli ambiti di attribuzione delle minacce e intelligence per il rischio umano, molto rara sul mercato", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La loro strategia migliora la nostra capacità di sostenere i clienti mentre affrontano rischi di sicurezza, legali e reputazionali con precisione e velocità, aggiungendo un livello prezioso di informazioni alla nostra piattaforma di consulenza globale."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi che spaziano dalla strategia aziendale al business, passando per la tecnologia e la trasformazione dell'intelligenza artificiale, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello e competenze in materia fiscale, legale, di valutazione e di mobilità globale su una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 località attraverso le società membro e collaboranti. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata e fornisce soluzioni di consulenza tramite le società membro e quelle con cui collabora in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire