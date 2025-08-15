▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Tyk si espande nel settore finanziario statunitense, mentre le banche si affidano alle API come infrastruttura di generazione di fatturato

Tyk, l'azienda di gestione delle API abilitata all'IA, ha annunciato la nomina di tre nuovi dirigenti senior, mentre aumenta il proprio sostegno alle banche nel settore finanziario statunitense.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/08/2025

ATLANTA:

ATLANTA: Tyk, l'azienda di gestione delle API abilitata all'IA, ha annunciato la nomina di tre nuovi dirigenti senior, mentre aumenta il proprio sostegno alle banche nel settore finanziario statunitense. Le nomine strategiche avvengono in un momento in cui le banche intensificano sempre più il loro uso delle API a scopi di monetizzazione. Martin Buhr, fondatore e CEO di Tyk, specializzato nel fornire piani funzionali per l'integrazione dell'IA in modo che sia ben gestita, efficiente e pronta al futuro, ha spiegato:

"Appena un paio di anni fa, le banche venivano da noi con richieste orientate all'autenticazione e ai controlli di base. Ora per loro è diventato normale usare le API a sostegno di nuove strategie di monetizzazione, oltre che per garantire una perfetta conformità normativa."

Fonte: Business Wire



