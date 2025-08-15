▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

PPG celebra la 3.000esima installazione del sistema di miscelazione vernici PPG MOONWALK presso un centro di riparazione auto statunitense

PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato di avere completato la 3.000esima installazione a livello globale del sistema automatizzato di miscelazione vernici PPG MOONWALK® presso lo stabilimento Wren’s Co...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/08/2025

Business Wire

PITTSBURGH: PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato di avere completato la 3.000esima installazione a livello globale del sistema automatizzato di miscelazione vernici PPG MOONWALK® presso lo stabilimento Wren’s Collision Group di Auburn, in Alabama. Fin dal suo lancio nel 2019, il sistema PPG MoonWalk ha trasformato le operazioni delle carrozzerie in tutto il mondo, garantendo precisione, tracciabilità e produttività eccezionali in ogni fase della riparazione di autoveicoli.

“Siamo orgogliosi di far parte di questa innovazione nel settore automotive con l’installazione del 3.000esimo sistema PPG MoonWalk nella nostra più nuova carrozzeria”, commenta James Wren, proprietario di Wren’s Collision Group, in occasione della celebrazione del traguardo svoltasi a luglio.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.