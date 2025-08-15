▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LambdaTest presenta Media Injection per test su dispositivi reali

Pubblicato il: 15/08/2025

La funzione innovativa di simulazione della fotocamera permette di testare accuratamente i flussi di lavoro di cattura di immagini e video su oltre 10.000 dispositivi mobili reali

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma unificata di AI agentica e di ingegneria su cloud, ha lanciato la funzione di iniezione di video in Media Injection per test su dispositivi reali, fornendo un potente supporto per testare le funzionalità delle app basate su fotocamera e video su ampia scala. Questa nuova funzione consente agli sviluppatori e ai team di QA di simulare scenari di cattura di immagini e video su dispositivi Android e iOS reali, realizzando la convalida completa di esperienze di app basate sulla fotocamera.

Con Media Injection, gli utenti possono testare i flussi di lavoro più importanti, come la scansione di QR code e codici a barre, l'elaborazione digitale di assegni, lo streaming di video in tempo reale e le funzioni di caricamento di foto e video, direttamente su dispositivi fisici.

