▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

BlueSnap collabora con Commerce per lanciare il primo portale clienti in assoluto per l'automazione AR con integrazione ERP

BlueSnap, la piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le attività B2B e B2C, ha annunciato oggi un'integrazione rivoluzionaria con Commerce (Nasdaq: CMRC), la società madre di BigComm...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/08/2025

Business Wire

La nuova soluzione colma il divario tra e-commerce e sistemi ERP per automatizzare gli AR, migliorare l'esperienza degli acquirenti e accelerare il flusso di cassa per i commercianti B2B

BOSTON e LONDRA: BlueSnap, la piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le attività B2B e B2C, ha annunciato oggi un'integrazione rivoluzionaria con Commerce (Nasdaq: CMRC), la società madre di BigCommerce, la piattaforma leader aperta e componibile per l'e-commerce, per offrire i primi pagamenti B2B e una soluzione di automazione AR appositamente sviluppata per BigCommerce B2B Edition.

BigCommerce B2B Edition, progettata appositamente per i produttori, i distributori e i rivenditori all'ingrosso, offre ora una funzionalità migliorata grazie all'integrazione diretta con sistemi ERP leader, tra cui NetSuite, Sage Intacct, Microsoft Dynamics Business Central e QuickBooks, che include una potente automazione AR e connettività ERP bidirezionale tramite la piattaforma integrata di BlueSnap.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.