BlueSnap collabora con Commerce per lanciare il primo portale clienti in assoluto per l'automazione AR con integrazione ERP

La nuova soluzione colma il divario tra e-commerce e sistemi ERP per automatizzare gli AR, migliorare l'esperienza degli acquirenti e accelerare il flusso di cassa per i commercianti B2B

BOSTON e LONDRA: BlueSnap, la piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le attività B2B e B2C, ha annunciato oggi un'integrazione rivoluzionaria con Commerce (Nasdaq: CMRC), la società madre di BigCommerce, la piattaforma leader aperta e componibile per l'e-commerce, per offrire i primi pagamenti B2B e una soluzione di automazione AR appositamente sviluppata per BigCommerce B2B Edition.

BigCommerce B2B Edition, progettata appositamente per i produttori, i distributori e i rivenditori all'ingrosso, offre ora una funzionalità migliorata grazie all'integrazione diretta con sistemi ERP leader, tra cui NetSuite, Sage Intacct, Microsoft Dynamics Business Central e QuickBooks, che include una potente automazione AR e connettività ERP bidirezionale tramite la piattaforma integrata di BlueSnap.

Fonte: Business Wire