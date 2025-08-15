Un nuovo caso studio educativo a cura di Gurobi ed ESUPS dimostra l'impatto salvavita dell'ottimizzazione

Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieto di annunciare il rilascio di un nuovo caso studio formativo sviluppato in collaborazione con l'Emerg...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 15/08/2025
Una risorsa pratica guida i corsisti attraverso i metodi di ottimizzazione del mondo reale per la preparazione alle catastrofi.
BEAVERTON, Oregon: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieto di annunciare il rilascio di un nuovo caso studio formativo sviluppato in collaborazione con l'Emergency Supply Prepositioning Strategy (ESUPS), un gruppo di lavoro collaborativo di stati membri, organizzazioni non governative (ONG), studiosi, agenzie dell'ONU e organizzazioni regionali. L'ESUPS opera nell'ambito di Welthungerhilfe, una delle maggiori ONG tedesche.
Oltre a evidenziare i risultati ottenuti dall'ESUPS nel migliorare il pre-posizionamento collettivo di beni di prima necessità tramite Gurobi, il caso studio funge anche da strumento didattico che offre ai corsisti un'esperienza interattiva sugli aspetti matematici, di dati e di codice alla base della piattaforma STOCK of Humanitarian Organizations Logistics Mapping (STOCKHOLM) di ESUPS, un potente strumento di analisi visiva che consente alle organizzazioni umanitarie di mappare, coordinare e ottimizzare le proprie scorte di beni di prima necessità in ogni tipo di operazione.
Fonte: Business Wire