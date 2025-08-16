Xsolla ridefinisce il metaverso con la nuova piattaforma Metasites per i creatori che usano Unreal Engine

Mondi 3D su browser semplificati e velocizzati consentono a sviluppatori e creatori di pubblicare, condividere e monetizzare esperienze immersive multiplayer all’istante – senza download né installazioni

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale di e-commerce che supporta gli sviluppatori nel lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, annuncia la più recente evoluzione della sua piattaforma Metasite™, progettata per rispondere alla richiesta crescente di esperienze nel metaverso immersive, accessibili e guidate dai creatori. Reimmaginata per i creatori, gli studi e le community digitali che usano Unreal Engine, Xsolla Metasite™ offre un’esperienza integrata e basata su browser che consente a sviluppatori e creatori di pubblicare, condividere e monetizzare mondi 3D in tempo reale con funzionalità multiplayer integrate, chat vocale e strumenti di monetizzazione, il tutto senza bisogno di download, installazioni o infrastrutture back-end.

Basata sui progressi fatti nello streaming cloud e in WebGL, Xsolla Metasite™ è pensata per i creatori e gli sviluppatori di oggi che cercano un modo migliore per distribuire esperienze multiplayer, semplificare la distribuzione e coinvolgere il pubblico.

Vantaggi chiave della piattaforma Metasites aggiornata

Accesso multiplayer più semplice e veloce: lancia mondi 3D interattivi con avvio immediato – non occorre alcuna installazione o download.

lancia mondi 3D interattivi con avvio immediato – non occorre alcuna installazione o download. Creata per Unreal Engine: il nuovo supporto plug-in semplifica l’integrazione multiplayer, la condivisione dei contenuti e gli aggiornamenti in tempo reale.

il nuovo supporto plug-in semplifica l’integrazione multiplayer, la condivisione dei contenuti e gli aggiornamenti in tempo reale. Monetizzazione per i creatori: attiva pagamenti per l’accesso o articoli “in-game”, sfruttando l’ecosistema di pagamenti sicuro Xsolla.

attiva pagamenti per l’accesso o articoli “in-game”, sfruttando l’ecosistema di pagamenti sicuro Xsolla. Strumenti avanzati di referral e spawn: consenti ai giocatori di invitare altri utenti con posizionamento preciso nel gioco e tieni traccia dei risultati delle campagne in tempo reale.

consenti ai giocatori di invitare altri utenti con posizionamento preciso nel gioco e tieni traccia dei risultati delle campagne in tempo reale. Molteplici funzionalità multiplayer e community: supporto per oltre 10.000 utenti simultanei grazie a Quark, con chat vocale e testuale integrata, avatar personalizzati e architettura di sessione scalabile.

“Le prime visioni del metaverso hanno avuto esito negativo perché erano inaccessibili, frammentate e di difficile scalabilità”, spiega Chris Hewish, Presidente presso Xsolla. “Xsolla sta cambiando tutto ciò. Grazie a Xsolla Metasite™ i giocatori non hanno bisogno di download né di hardware costoso. Possono avviare mondi 3D in tempo reale direttamente nel browser, con funzioni di monetizzazione integrata, modalità multiplayer e strumenti di crescita”.

Si prevede che il settore globale del metaverso raggiungerà un valore di 103 miliardi di dollari entro il 2025, con un aumento degli utenti stimato a 2,6 miliardi entro il 2030. Tuttavia, molte piattaforme precedenti non sono riuscite a imporsi a causa di elevate barriere d’ingresso e una scadente esperienza utente. Xsolla Metasite™ fa fronte a questi problemi puntando su una distribuzione più semplice e veloce, libertà per creatori e sviluppatori e monetizzazione alla scala necessaria.

La piattaforma supporta presentazioni di giochi, hub sociali, gallerie d’arte digitali, demo multiplayer e altro ancora. Imperniata su strumenti di connessione, comunicazione e collaborazione nella community, Metasites supporta contenuti generati dagli utenti, la condivisione in tempo reale e monetizzazione scalabile tramite chiavi di gioco, sistemi di valuta come i Blue Orbs o acquisti diretti da parte dei giocatori.

Xsolla invita sviluppatori, artisti e team creativi a provare in prima persona Metasites. I team possono registrarsi per lanciare il loro sito interattivo o contattare Xsolla per saperne di più sui programmi di attivazione immediata e sulle opportunità di partnership.

Per un elenco completo dei perfezionamenti e degli strumenti per gli sviluppatori visitare xsolla.pro/rws25metasites

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire