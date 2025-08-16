Xsolla presenta Cloud Gaming Trials, per convertire in guadagni le demo dei videogiochi

L'upgrade della soluzione Cloud Gaming aiuta gli sviluppatori a convertire un maggior numero di giocatori in acquirenti grazie all'accesso immediato, alle campagne più intelligenti e al controllo totale sulle demo dei giochi, senza necessità di download né di installazioni

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale di portata internazionale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i giochi prodotti, oggi annuncia che le demo dei videogame rappresentano ora il nuovo asse prioritario della sua soluzione Cloud Gaming. Progettata per aiutare sviluppatori ed editori ad aumentare la propria visibilità, l'acquisizione di giocatori e la conversione in acquisti, con questo upgrade la soluzione Cloud Gaming colma il divario tra il marketing e la monetizzazione perché consente di accedere in modo immediato ai titoli, di effettuare in tempo reale il monitoraggio delle performance e di usufruire di modelli flessibili di pagamento per giocare.

In un mercato caratterizzato dalla sempre maggior competitività nell'ambito del gaming sul cloud, settore che secondo le previsioni supererà i 10,4 miliardi di dollari USA di fatturato globale entro il 2025, gli sviluppatori sono alla ricerca di soluzioni scalabili e convenienti per coinvolgere i giocatori prima e dopo il lancio del titolo. Con oltre 19.000 giochi aggiunti a Steam nel solo 2024, visibilità e differenziazione sono più importanti che mai. L'upgrade della soluzione Cloud Gaming di Xsolla risponde a queste sfide offrendo ai giocatori un modo semplice per provare i giochi direttamente dal browser e, al contempo, consente agli editori di monetizzare questo coinvolgimento tramite acquisti in-stream, vendite di chiavi per i giochi e referral diretti.

I giocatori possono lanciare immediatamente un videogame senza necessità di download o di installazioni con un semplice pulsante "Gioca ora" oppure un elenco di deep link su x.la/cloud-gaming. Utilizzando la nostra funzione "Gioca prima di acquistare", gli utenti possono provare il videogame per un massimo di 15 minuti in una sessione streaming sul cloud prima di decidere se procedere con l'acquisto. Queste esperienze di prova supportano la monetizzazione Pay As You Go (PAYG) e l'acquisto del gioco completo tramite vendita diretta, anche da piattaforme come Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ed Epic Games, tutte accessibili tramite overlay in streaming.

I principali vantaggi dei trial con Cloud Gaming di Xsolla sono:

Accesso immediato al videogioco: demo basate sul browser accessibili con un clic, senza installazione.

Modelli di monetizzazione flessibili: supporto della modalità di gioco prima dell'acquisto, dei pagamenti Pay As You Go (PAYG) e della vendita diretta di chiavi.

Controllo da parte dell'editore: piena proprietà dei dati, dei percorsi dei giocatori e delle performance della campagna.

Attribuzione marketing: monitoraggio in tempo reale del coinvolgimento, delle fonti del referral e della conversione.

Distribuzione controllata: strumenti di attribuzione di autorizzazioni (whitelist) per l'accesso ai media, le demo VIP o i lanci delle campagne in più fasi.

Una portata internazionale a costi inferiori: la distribuzione diretta al consumatore (DTC) e con Xsolla Mall riduce i costi di acquisto.

"Con Cloud Gaming Trials abbiamo creato un mezzo potente che permette di trasformare le campagne marketing in motori di vendita misurabili", è il commento di Chris Hewish, presidente di Xsolla. "Non è più necessario attendere una wishlist o l'installazione, perché offriamo ai giocatori la possibilità di accedere subito ai giochi preferiti, pur lasciando agli sviluppatori il pieno controllo sugli eventi successivi".

Cloud Gaming Trials è ideale per la creazione di community prima del lancio e per coinvolgere nuovamente i giocatori dopo il lancio. Gli studi di videogame possono pubblicare demo sullo store di Xsolla sul cloud per generare interesse e conversioni sin dalle prime fasi. Dopo la pubblicazione online del titolo, gli editori possono utilizzare gli stessi strumenti per consentire il campionamento, monitorare i tassi di clic verso l'acquisto e adattare i target delle campagne in funzione delle performance. Combinando una monetizzazione flessibile con dati fruibili, gli sviluppatori possono ottimizzare la spesa marketing ed espandere la base del proprio pubblico in modo più efficace.

A differenza dei marketplace tradizionali, dove la visibilità dipende dagli algoritmi e le analisi sono limitate, Cloud Gaming Trials di Xsolla riporta nelle mani dei creatori il controllo della scoperta e dei dati. Grazie a questa piattaforma i team possono lanciare demo autorizzate per la stampa, i partner o gli influencer, con promozioni mirate senza esposizione al pubblico.

Xsolla invita sviluppatori, studi di videogame ed editori a scegliere Cloud Gaming Trials per stimolare le conversioni, espandere la base dei giocatori e razionalizzare l'esecuzione delle campagne.

Per lanciare o inserire il vostro videogame sul Cloud Store di Xsolla visitare la pagina x.la/cloud-gaming oppure contattare il team di Xsolla Publisher.

Per un elenco completo dei miglioramenti e dei tool per sviluppatori visitare la pagina: xsolla.pro/rws25cloudgaming

