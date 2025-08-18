▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
euNetworks ottiene il giudizio 'A' per la sostenibilità nel quadro di una valutazione CDP per il coinvolgimento dei fornitori

Pubblicato il: 18/08/2025

LONDRA: euNetworks Group Limited ("euNetworks"), società europea di infrastrutture strategiche a banda larga, oggi ha annunciato di aver ottenuto il giudizio 'A' dall'organizzazione di reportistica ambientale CDP (Carbon Disclosure Project) per il ciclo di informative relative al 2024 della sua valutazione del coinvolgimento dei fornitori (SEA). Il giudizio 'A' è il migliore ottenibile nell'ambito SEA; viene assegnato alle organizzazioni che dimostrano leadership e pratiche ottimali nella promozione dei cambiamenti a livello ambientale nella propria supply chain.

Le organizzazioni vengono valutate in base a numerosi criteri relativi al livello di coinvolgimento con i propri fornitori nell'ambito della gestione del rischio, della governance e business, delle emissioni Scope 3 e dei target.

