▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

EUMETSAT assume il controllo del primo satellite Metop di seconda generazione

Il Centro di Controllo Missione di EUMETSAT ha ufficialmente preso in mano le operazioni del satellite Metop Second Generation A1 (Metop-SGA1), dopo il completamento con successo della fase di lancio ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/08/2025

Business Wire

Il satellite Metop Second Generation A1 è stato lanciato con successo dallo Spazioporto Europeo di Kourou.

DARMSTADT, Germania: Il Centro di Controllo Missione di EUMETSAT ha ufficialmente preso in mano le operazioni del satellite Metop Second Generation A1 (Metop-SGA1), dopo il completamento con successo della fase di lancio e delle prime operazioni (LEOP).

Nel corso di tre giorni intensi, gli esperti hanno lavorato insieme per eseguire una serie di complesse manovre e procedure al fine di guidare il satellite nella sua orbita terrestre bassa – poco più di 800 chilometri sopra la superficie terrestre. Questa impresa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dedicata di EUMETSAT, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), di Telespazio Italia, di Airbus Defence and Space e di altri partner.

Il completamento della LEOP di Metop-SGA1 rappresenta una tappa fondamentale nel dispiegamento dell’EUMETSAT Polar System – Second Generation (EPS-SG), il programma europeo di satelliti meteorologici polari di nuova generazione. L’EPS-SG fornirà dati fondamentali per migliorare le previsioni meteorologiche salvavita e una vasta gamma di altri servizi essenziali a beneficio delle popolazioni e delle economie negli Stati membri di EUMETSAT e oltre. Si prevede che generi un ritorno sugli investimenti di almeno 20:1 per l’economia dell’UE-27.

Metop-SGA1 è decollato alle 02:37 CEST del 13 agosto 2025 dallo Spazioporto Europeo di Kourou, Guyana Francese, a bordo di un razzo Ariane-62. È il primo satellite del programma EPS-SG ad essere lanciato e trasporta una serie di strumenti all’avanguardia, tra cui la missione Copernicus Sentinel-5 dell’Unione Europea.

La LEOP è iniziata quando Metop-SGA1 si è separato dal veicolo di lancio, avviando una sequenza di attività attentamente pianificata ed eseguita, tra cui l’apertura dei pannelli solari, l’attivazione del sistema di propulsione, la stabilizzazione dell’assetto e una serie di manovre orbitali. Ora il satellite sta volando in tandem con il suo predecessore, Metop-C – una strategia progettata per migliorare l’accuratezza, la stabilità e la continuità dei dati di osservazione della Terra forniti dalla serie di satelliti Metop.

“Anche se la LEOP è durata solo tre giorni intensi, il posizionamento con successo di Metop-SGA1 in orbita nella configurazione corretta rappresenta un risultato che riflette anni di straordinario lavoro di squadra e dedizione da parte degli ingegneri e dei manager di EUMETSAT, ESA, Airbus e Telespazio,” ha dichiarato Valeria Bozzi, Metop LEOP Service Manager presso EUMETSAT. “Ora che EUMETSAT ha assunto il controllo di Metop-SGA1, entriamo nella fase di messa in servizio del satellite – la preparazione per le operazioni complete, quando diventerà una delle fonti più importanti di dati per la previsione meteorologica numerica. Questo contribuirà a migliorare le previsioni salvavita e a rafforzare il monitoraggio climatico in Europa e in tutto il mondo.”

Per ulteriori aggiornamenti su Metop-SGA1, visitare il launch hub di EUMETSAT, che contiene notizie, interviste e approfondimenti sul viaggio del satellite.

Tutte le informazioni pertinenti, le biografie degli oratori, i video e le testimonianze sono disponibili sulla nostra pagina stampa dedicata.

Informazioni su EUMETSAT

EUMETSAT, l’agenzia meteorologica europea dei satelliti, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Con sede a Darmstadt, in Germania, EUMETSAT fornisce ai suoi 30 stati membri immagini e dati meteorologici essenziali per garantire la sicurezza delle comunità e per settori economici critici.

I 30 stati membri di EUMETSAT sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye e Regno Unito.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di EUMETSAT.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.