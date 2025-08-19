Capvidia porta la MBD ai fornitori con modelli 3D visualizzabili da browser collegati a QIF/STEP

CHICAGO: Capvidia, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di software MBD (Model-Based Definition) e MBE (Model-Based Enterprise), annuncia un importante traguardo per MBDVidia: modelli 3D visualizzabili da browser in HTML sincronizzati con QIF e STEP AP242. Gli OEM possono così creare MBD utilizzabili ovunque dai fornitori senza bisogno di CAD.

Principio di funzionamento

MBDVidia pubblica QIF/STEP basati su standard a partire direttamente da CAD nativi (Creo, CATIA, SOLIDWORKS, Autodesk, ecc.) e ora consente di generare modelli in HTML (e PDF) visualizzabili da qualsiasi browser, per cui è possibile aprire il modello 3D interattivo con i dati di fabbricazione del prodotto (PMI), offrendo ai reparti approvvigionamento, produzione e controllo qualità e all’officina una visualizzazione intuitiva, condivisa e autorevole.

Fonte: Business Wire