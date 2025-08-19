Helfie AI nella rosa dei candidati ai riconoscimenti Prix Galien USA 2025 come Migliore soluzione sanitaria digitale

La categoria Migliore soluzione sanitaria digitale dei riconoscimenti Prix Galien USA attesta risultati che migliorano la condizione umana grazie all’innovazione scientifica

MELBOURNE, Australia: Helfie AI, una piattaforma mobile globale di assistenza sanitaria, ha annunciato oggi di essere stata inclusa nella rosa dei candidati ai riconoscimenti Prix Galien USA 2025 nella categoria Migliore soluzione sanitaria digitale.

Helfie AI ridefinisce il percorso della salute associando ogni persona alla sua piattaforma IA per la salute verificando condizioni chiave come la salute cardiovascolare, polmonare, sessuale e cutanea, fornendo dati approfonditi e consentendo un monitoraggio costante, il tutto tramite smartphone, in alcuni secondi e a costi ridottissimi.

Helfie AI garantisce che l’accesso all’intelligenza sanitaria non dipenda dalla regione geografica, dal reddito o dall’infrastruttura. Grazie a un semplice smartphone, chiunque, ovunque, può interagire con un’IA personale per la salute che ne conosce l’organismo, vigila sul suo stato di salute e aiuta ad agire tempestivamente.

“L’inclusione nella rosa dei candidati ai riconoscimenti Prix Galien è un onore e una testimonianza dell’impatto che Helfie AI può avere nell’accesso alla sanità preventiva per milioni di persone in tutto il mondo,” commenta George Tomeski, amministratore delegato Helfie AI. “Noi vediamo la sanità come una rete vivente e non come una serie di interazioni isolate quando qualcuno si ammala. Dovrebbe essere un’intelligenza continua e diffusa, intrecciata alla vita quotidiana: questa è la base su cui abbiamo sviluppato Helfie AI. Stiamo creando una soluzione innovativa nel settore sanitario che mette al centro la titolarità dei dati, l’accesso universale e la libertà di scelta, permettendo la diagnosi tempestiva e la prevenzione per tutti gli 8 miliardi di persone nel mondo”.

“In qualità di Presidente della Giuria, sono onorato di poter scegliere fra questi candidati eccezionali che esemplificano il potere trasformativo dell’innovazione nella tecnologia medica, nella salute digitale e nell’imprenditorialità,” aggiunge Kenneth C. Frazier, presidente della giuria del comitato per i riconoscimenti Prix Galien USA. “Il loro lavoro rivoluzionario rappresenta il futuro dell’assistenza sanitaria e il nostro impegno condiviso a migliorare la vita delle persone attraverso l’eccellenza scientifica”.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti Prix Galien USA, il 30 ottobre 2025, presso l’American Museum of Natural History di New York.

Informazioni sui riconoscimenti Prix Galien USA

Il Prix Galien USA, gestito dalla Galien Foundation, è un programma internazionale di riconoscimenti dedicato al progresso tramite lo sviluppo di farmaci innovativi, con sezioni in 14 paesi del mondo, in Africa e una sezione inaugurale in India creata nel 2024. È stato istituito nel 1970 da Roland Mehl in onore di Galeno, padre della scienza medica e della farmacologia moderna, ed è considerato in tutto il mondo l’equivalente del Premio Nobel per la ricerca biofarmaceutica. I candidati di quest’anno sono suddivisi nelle seguenti categorie: “Migliore soluzione sanitaria digitale”, “Migliore tecnologia medica”, “Incubatori, acceleratori ed equity” e “Migliore start-up”.

Informazioni su Helfie AI

Helfie AI è stata fondata a Melbourne, Australia, nel 2021 e ha ampliato le operazioni in Europa, Nord America, Africa e Asia tramite diverse collaborazioni attive B2B con società di primo piano già consolidate.

Helfie AI affronta due delle sfide fondamentali dell'assistenza sanitaria: la mancanza di adesione all'assistenza sanitaria preventiva e il sottoutilizzo dei dati sanitari. Ogni aspetto dell'assistenza sanitaria, a partire dalla qualità di vita e dalla longevità delle persone, può essere notevolmente migliorato se tutti partecipano attivamente alla prevenzione sanitaria e se i relativi dati vengono utilizzati attivamente in tutto il sistema sanitario.

Il livello di accessibilità reso possibile da Helfie AI può ridurre notevolmente la spesa annuale di 7 trilioni di USD destinata al trattamento di malattie prevenibili.

Helfie AI fornisce agli utenti chiare indicazioni sui passi successivi, li mette in contatto con i servizi di assistenza medica se necessario, consente l'interazione in merito a numerosi problemi di salute, da quelli cardiovascolari alla salute della pelle, e permette di condividere i risultati dell'intelligenza artificiale con i propri assistenti e medici.

Per maggiori dettagli sui controlli realizzabili da Helfie, visitare www.helfie.ai

