▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ExxonMobil e Cerebre sottoscrivono un accordo sul lungo termine per accelerare l'infrastruttura digitale di base

Cerebre, fornitore di tecnologia di intelligence industriale, ed ExxonMobil, leader del settore energetico, hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per accelerare e sostenere l'infrastruttura di...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/08/2025

Business Wire

HOUSTON: Cerebre, fornitore di tecnologia di intelligence industriale, ed ExxonMobil, leader del settore energetico, hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per accelerare e sostenere l'infrastruttura digitale di base di ExxonMobil. Questa collaborazione strategica sottolinea l'impegno di ExxonMobil nei confronti dei dati e dell'innovazione volti a generare efficienza operativa aziendale.

Informazioni su Cerebre

Cerebre fornisce fornisce una mappa intelligente in tempo reale dell'impianto, mettendo in connessione risorse fisiche, condizioni operative e conoscenze degli esperti per favorire decisioni più intelligenti e sicure. La tecnologia brevettata di Cerebre trasforma il modo in cui le aziende industriali si orientano, comprendono e ottimizzano le loro operazioni.

Scelta dagli operatori industriali leader di tutto il mondo, Cerebre porta il contesto degli impianti a modelli IA, flussi di lavoro e processi decisionali, sbloccando nuovi livelli di efficienza e sicurezza.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.