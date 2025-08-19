▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
AMPECO e Autel Europe rafforzano l'infrastruttura per la ricarica degli EV con la riuscita integrazione di OCPP 2.0.1

AMPECO, leader mondiale nel software per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici (EV), e Autel Europe, importante fornitore di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, annunciano il riusc...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/08/2025

L'implementazione del protocollo avanzato consente agli operatori dei punti di ricarica (CPO) di implementare in tutta Europa soluzioni di ricarica scalabili e già pronte per il futuro.

AMSTERDAM: AMPECO, leader mondiale nel software per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici (EV), e Autel Europe, importante fornitore di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, annunciano il riuscito superamento dei test OCPP 2.0.1 completi tra il MaxiCharger DH480 targato Autel e la piattaforma AMPECO per la gestione della ricarica degli EV. È un risultato che offre ai CPO un miglior controllo operativo, una maggiore sicurezza e funzionalità avanzate di gestione energetica, fattori essenziali per la scalabilità delle moderne reti di ricarica EV in tutta Europa.

La riuscita integrazione OCPP 2.0.1 genera forti vantaggi operativi che rispondono direttamente alle sfide che i CPO di oggi devono affrontare.

