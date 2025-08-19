▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Esri pubblica la nuova guida alla gestione di sistemi di utilità complessi, ora e in futuro

Esri, leader globale nel settore della location intelligence, ha pubblicato la guida Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network. ArcGIS Utility Network è un modello avanzato di informazioni d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/08/2025

Business Wire

Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network costituisce una risorsa di apprendimento per tecnici e analisti GIS

REDLANDS, California: Esri, leader globale nel settore della location intelligence, ha pubblicato la guida Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network. ArcGIS Utility Network è un modello avanzato di informazioni di rete all'interno di ArcGIS Pro e ArcGIS Enterprise, che consente agli utenti di gestire la complessità dei sistemi di utilità moderni. Utility Network consente ai tecnici e agli analisti GIS di gestire una rete connessa con un singolo modello unificato e visualizza infrastrutture in 2D e 3D per rendere disponibili informazioni e analisi dettagliate.

Fonte: Business Wire



Tag:

