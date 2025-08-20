Armis nomina Paul Craft e David Epperson nel suo comitato consultivo

Il capo della sicurezza informatica più longevo dell'esercito degli Stati Uniti e il primo CIO della CISA entrano a far parte del comitato consultivo per aiutare gli enti federali a proteggere i loro ambienti più complessi

SAN FRANCISCO: Armis Federal, una divisione di Armis, l'azienda specializzata nella gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi la nomina degli esperti federali di sicurezza informatica Paul Craft e David Epperson nel proprio comitato consultivo. Il comitato consultivo di Armis Federal è un gruppo senior di ex dirigenti governativi responsabile di offrire una guida strategica su come Armis può rispondere alle esigenze in evoluzione della sicurezza informatica degli enti governativi statunitensi.

"Paul e David sono leader esperti con una profonda conoscenza delle sfide specifiche relative alla sicurezza che il governo federale degli USA deve affrontare", ha spiegato Alex Mosher, Presidente presso Armis.

Fonte: Business Wire