LevelBlue completa l’acquisizione di Trustwave e crea il più grande fornitore mondiale di servizi di sicurezza gestiti

DALLAS: LevelBlue, una delle principali realtà internazionali nel settore dei servizi di sicurezza gestiti (MSS) basati su cloud e sull’IA, ha completato l’acquisizione di Trustwave, una delle principali imprese mondiali nel settore della cybersecurity e dei servizi di rilevazione e risposta gestite (MDR).

L’operazione fa di LevelBlue il più grande fornitore MSS al mondo con un focus esclusivo su questo settore e che vanta il portafoglio più ampio e completo di servizi di sicurezza gestiti, sicurezza offensiva, consulenza strategica, risposta agli incidenti e software di sicurezza. Questa gamma di offerte ineguagliata consente a clienti e partner di accelerare il rilevamento delle minacce, semplificare le operazioni di sicurezza, ridurre il rischio informatico e sviluppare al meglio la loro postura complessiva per la cybersecurity.

“Grazie all’acquisizione di Trustwave siamo il partner per la cybersecurity più completo nel settore”, spiega Bob McCullen, presidente e amministratore delegato LevelBlue.

