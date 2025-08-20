▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

LevelBlue completa l’acquisizione di Trustwave e crea il più grande fornitore mondiale di servizi di sicurezza gestiti

LevelBlue, una delle principali realtà internazionali nel settore dei servizi di sicurezza gestiti (MSS) basati su cloud e sull’IA, ha completato l’acquisizione di Trustwave, una delle principali...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/08/2025

Business Wire

DALLAS: LevelBlue, una delle principali realtà internazionali nel settore dei servizi di sicurezza gestiti (MSS) basati su cloud e sull’IA, ha completato l’acquisizione di Trustwave, una delle principali imprese mondiali nel settore della cybersecurity e dei servizi di rilevazione e risposta gestite (MDR).

L’operazione fa di LevelBlue il più grande fornitore MSS al mondo con un focus esclusivo su questo settore e che vanta il portafoglio più ampio e completo di servizi di sicurezza gestiti, sicurezza offensiva, consulenza strategica, risposta agli incidenti e software di sicurezza. Questa gamma di offerte ineguagliata consente a clienti e partner di accelerare il rilevamento delle minacce, semplificare le operazioni di sicurezza, ridurre il rischio informatico e sviluppare al meglio la loro postura complessiva per la cybersecurity.

“Grazie all’acquisizione di Trustwave siamo il partner per la cybersecurity più completo nel settore”, spiega Bob McCullen, presidente e amministratore delegato LevelBlue.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.