IQM integrerà un computer quantistico nei sistemi HPC di Oak Ridge National Laboratory

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 20/08/2025
TENNESSEE, USA e ESPOO, Finlandia: L'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento di Energia oggi ha annunciato di avere scelto IQM Radiance come il primo computer quantistico in sede mai acquistato ad essere integrato nei sistemi HPC presso l'ORNL.
Il computer quantistico da 20-qubit IQM Radiance si basa sulla tecnologia superconduttrice ed è finalizzato ad accelerare lo sviluppo di applicazioni ibride quantistiche-classiche.
Fonte: Business Wire