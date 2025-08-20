▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

IQM integrerà un computer quantistico nei sistemi HPC di Oak Ridge National Laboratory

L'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento di Energia oggi ha annunciato di avere scelto IQM Radiance come il primo computer quantistico in sede mai acquistato ad essere integrato nei sis...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/08/2025

Business Wire
  • Il computer quantistico superconduttore full stack aggiornabile da 20-qubit IQM Radiance sarà il primo computer quantistico on-premises dell'Oak Ridge National Laboratory (ORNL).
  • Il sistema verrà consegnato entro il terzo trimestre del 2025, e verrà integrato con i sistemi di calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing, HPC) di ORNL per promuovere lo sviluppo di applicazioni ibride quantistiche-classiche.

TENNESSEE, USA e ESPOO, Finlandia: L'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento di Energia oggi ha annunciato di avere scelto IQM Radiance come il primo computer quantistico in sede mai acquistato ad essere integrato nei sistemi HPC presso l'ORNL.

Il computer quantistico da 20-qubit IQM Radiance si basa sulla tecnologia superconduttrice ed è finalizzato ad accelerare lo sviluppo di applicazioni ibride quantistiche-classiche.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.